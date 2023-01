Samahara Lobatón celebra su Baby shower virtual | Fuente: Instagram

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, está a pocas semanas de convertirse en madre y, debido a la pandemia, decidió realizar un baby shower virtual.

A través de Instagram, la exchica reality mostró la decoración de la mesa y agradeció a diversas marcas por enviarle todo lo necesario para la fiesta del bebé que traerá al mundo.

SOBRE SU SITUACIÓN ECONÓMICA

En conversación con Magaly Medina, Samahara Lobatón señaló que, por el momento, su pareja, Youna, realiza cortes de cabello en la casa, pues no tiene un local propio en el cual trabajar.

“Corta en la casa, pero solamente a un círculo cercano y es todo un tema para que corte ahorita. No (todavía no tiene una barbería propia)”, dijo Samahara Lobatón.

En ese sentido, la popular 'Urraca' le preguntó sobre si le preocupaba esta situación, pero Samahara Lobatón aseguró que lo más importante para ella es vivir tranquila y con amor.

"Sí, siempre lo he dicho, es una forma de pensar que tengo y lo he pensado toda mi vida. Está bien, sí necesitamos de las cosas materiales, pero para mí no es indispensable las cosas materiales, yo prefiero vivir en un departamento, con mucho amor, un ambiente de armonía, de calma”, dijo la exchica reality.

"Igual los dos trabajamos, yo siempre he sido muy independiente, siempre he trabajado”, afirmó.

