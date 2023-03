Melissa Klug señaló que ella no tiene planeado demandar a la madre de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Tras la demanda que Rosario Guadalupe, la madre de Jefferson Farfán, interpuso contra Melissa Klug para que pueda ver a sus dos nietos, la expareja del futbolista respondió que el distanciamiento no es su culpa.

Melissa Klug señaló que la familia de Jefferson Farfán, padre de sus dos menores hijos, tiene las puertas abiertas de su casa, pero que lamentablemente no hay comunicación y ‘Doña Charo’ no conoce la rutina de los pequeños.

“Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para toda la familia, el padre tiene un régimen de visitas sin restricción, él puede llevarlos a los juegos, al parque, de viaje, a la piscina, al campeonato, donde él desee”, indicó para “Magaly TV: La firme”.

La empresaria reveló además que serán sus menores hijos quienes hablarán con el juez para determinar si la demanda de ‘Doña Charo’ es fundada o no.

“El juez ha determinado que mis hijos estarán presentes el día de la audiencia y ellos conversarán con el juez y decidirán qué es lo que va a pasar, si la señora (Rosario Guadalupe) siempre ha estado presente en la vida de mis hijos. Ellos mostrarán con sus sentimientos delante del juez qué tanta afinidad y qué tanto amor sienten por ella”, explicó.

Asimismo, Melissa Klug señaló que ella no tiene planeado demandar a la madre de Jefferson Farfán y que ha invitado a conciliar en varias ocasiones, pero que no ha tenido respuesta.

“Yo no voy a demandar en todo caso que ella no me demande. La verdad, no tengo la plata que tiene la señora para estar haciendo esto. He invitado en más de cuatro ocasiones en que me he dirigido a ellos en conciliar, he levantado bandera blanca, he llamado a la paz, pero no hay respuesta sobre ello. Lo único que he dicho es que voy a seguir en todo lo que ellos me quieran demandar”, indicó.

Te sugerimos leer