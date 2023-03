Melissa Klug también comentó que iniciará una demanda contra Doña Charo, madre de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram: Melisa Klug

Melissa Klug arremetió contra Yahaira Plasencia este viernes. En diálogo con el programa Magaly TV La Firme, afirmó que tomará acciones legales tras los últimos comentarios de la cantante de salsa sobre sus hijos.“Que opine que hable, pero no de mis hijos porque son menores de edad. Muchos problemas se han originado a raíz de su existencia. (…) Que vaya a los canales que hable de su relación que eso les beneficia a ambos. Que hable de su canción, que muestre su talento sin opinar de mis hijos”, dijo.

“Que ella siga esperando su carta notarial. Porque el acuerdo que yo tengo es con Jefferson. La carta notarial va a ir dirigida hacia él. Y él sabrá a quien callar y a las amiguitas a quien callar”, afirmó.

Este escándalo se dio luego de que Yahaira Plasencia comentara en algunos programas sobre la ausencia de los hijos del Jefferson Farfán en el avant premiere de su película autobiográfica, ‘La Foquita: el 10 de la calle’.

No solo eso, también comentó sobre la presunta demanda que entablaría a la madre del futbolista. Sin embargo, Doña Charo, mamá de Jefferson Farfán, entabló una demanda en la que solicita permiso para visitar a sus nietos. Según explica, no los ve desde el pasado 15 de mayo de 2019.

“Yo no voy a demandar, en caso ella no me demande. Yo no tengo la plata que tiene la señora”, comentó al programa.

“Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para toda la familia. El padre tiene un régimen de visita sin restricciones. (…) Puede llevárselos donde él desee. El juez ha determinado que mis hijos estén en el día de la audiencia”, explicó.

