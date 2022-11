Melissa Klug responde a Jefferson Farfán sobre la demanda de manutención de sus hijos. | Fuente: Instagram

Melissa Klug sigue en el ojo de la tormenta luego de que la abogado de Jefferson Farfán asegurara que el futbolista entrega más de 40 mil soles mensuales a su expareja para los gastos de sus dos hijos en alimentación, educación, salud y recreación.

Después de estas declaraciones, la mamá de Adriano y Jeremy estuvo envuelta en una serie de malos comentarios y hasta bromas que Rodrigo González “Peluchín”, subía a sus redes sociales como historias.

Sin embargo, Melissa Klug decidió responder al exconductor sobre la demanda que le impusieron de reducción de alimentos y aseguró que el sueldo de Jefferson Farfán no alcanza para sus hijos:

“Yo renuncié a muchas cosas por firmar esta conciliación, pero lo hice por mis hijos para llevar la fiesta en paz y me sorprende por eso el juicio de reducción de alimentos cuando ellos mismos pusieron la cantidad que no representa ni el 2% del ingreso mensual del señor”.

También se refirió a la polémica sobre por qué sus hijos no fueron al Avant Premier de “El 10 de la calle”:

“Así como ellos no lo obligan a cumplir las visitas, ¿él puede obligarlos a ir a un Avant premier donde no se sienten cómodos? Si él realmente los quería ahí, ¿por qué no preferirlos y enviarles un terno apropiado para la ceremonia? Yo los mandaba en jean y polo normal pero no eran las formas”.

Melissa Klug aclaró que está dispuesta a aguantar todo por sus hijos pero es humana y también le afecta lo que dicen de ella y su familia:

“Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, pero mala madre jamás. Si ellos quieren hacerme trizas, allá ellos, pero yo por mis hijos aguanto todo pero no soy de metal. Mis hijos me necesitan fuerte, porque si yo no lucho por ellos, ¿quién lo va a hacer?”.

