Melcochita habló de su spot para el Bono Universal. | Fuente: Instagram

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se hizo tendencia luego de realizar un spot para aconsejar a los peruanos a no salir de casa para evitar el nuevo coronavirus.

“Me siento como profeta en mi propia tierra, la gente ha tenido muy buenos comentarios y ya puedo morir tranquilo", dijo para diario Trome.

"Creo que el mensaje es claro y la gente debe entender que no puede ir al banco porque las colas son interminables, y todos debemos de colaborar para evitar más contagios de coronavirus”, precisó el artista.

En el clip, el cómico da indicaciones para que los ciudadanos reciban el Bono Universal de Gobierno de forma segura y recalca su popular: "¡No vayan!... al banco"

"Agradezco el cariño de la gente, sé que me quieren bastante y he escuchado buenos comentarios sobre el comercial. Imagino que también deben haber críticas, pero no les hago caso", dijo Melcochita.

Pese a las dificultades económicas que ha tenido el intérprete peruano, debido a la cancelación de eventos, Melcochita se ha reinventado para sacar adelante a su familia.

"Así es. Me siento bendecido por tener trabajo y salud. Me está yendo bien y busco los recursos necesarios para seguir adelante porque mis hijas son la prioridad", recalcó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.