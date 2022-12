Melcochita y Monserrat Seminario llevan 15 de relación contando la etapa de enamorados y novios. | Fuente: El Show

Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, comentó sobre cómo va su relación con Monserrat Seminario con quien ya lleva 15 años de relación. El artista cómico asegura que esta cuarentena obligatoria ha servido para estar más tiempo con su familia.

Cuando comenzó su romance, se especuló que ella estaba con él solo por su fama y dinero, sin embargo, el actor asegura que no fue así porque llevan muchos años juntos: “Nadie creía en nosotros, muchos decían que ella se había metido conmigo por mi fama y mi dinero y miren, han pasado los años y estamos super bién y recontra enamorados”, dijo a El Popular.

Además, resaltó los años que llevan de enamorados, novios y esposos; y responde a quienes consideraban que no podía estar con una mujer más joven que él:

“Todos echaban sombras a nuestra relación, se llenaban la boca que no durábamos ni un año, que yo era muy viejo y ella demasiado joven. Tenemos unas hermosas hijas que ahora las cuidamos más que nunca. De matrimonio religioso vamos para siete años. De boda civil tres años y de convivencia 11 años. En total son 15 con la etapa de enamorados y novios”, manifestó.

Por otro lado, ‘Melcochita’ señaló que el aislamiento social dictada hace un par de meses, ha servido para mejorar su matrimonio con Monserrat: “Definitivamente sí. Antes no era lo mismo, yo paraba viajando por todo el Perú y el mundo. También mi trabajo en la televisión. Ahora estamos todo el día juntitos. Nos cuidamos y protegemos mucho”.

El artista también decidió pronunciarse por las personas que no acatan la cuarentena: “La gente irresponsable que sale cree que es broma. En el norte del país, por ejemplo, les 'pica la boca' por ir a tomar, les gusta tomarse su chicha, no se aguantan y salen. A la población les digo: 'no salgan, quédense en su casa, si salen a la calle le hacen daño a todo el país y así se alargará más la cuarentena'”, concluyó.