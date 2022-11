Melcochita lamenta el fallecimiento de Jacky, su hijastra: 'La crié como mi hija, lloro de dolor'. | Fuente: Facebook

El inicio de este año ha sido duro para Pablo Villanueva, más conocido como “Melcochita”, quien ahora tuvo que lamentar el fallecimiento de su hija Jacky que no pudo ganarle la batalla al cáncer.

La joven era primogénita de su exesposa Mery Espinoza a quien crió como propia a pesar de no ser suya, al enterarse de su deceso, el artista aseguró que se siente triste por ya no tenerla entre su familia

“Mi hija Jacky partió luego de batallar contra esa enfermedad llamada cáncer. No puedo creer que ya no esté con nosotros. Me encuentro muy triste, lloro de dolor… No puedo creer todo lo que está pasando a mi adorable familia, es como una maldición”, expresó al diario El Popular.

Asimismo, Melcochita recordó los momentos que pasó con Jacky que, a pesar de que no las unían los lazos de sangre, la quiso como si fuera su propia hija.

“A Jacky siempre la he querido mucho, igual que a su hermana Elizabeth. Las he criado como mis hijas, por eso me decían papá, porque padre no es el que engendra sino el que cría. Tengo los mejores recuerdos de tanto amor que le he dado y lo que ella me ha dado”, dijo el actor cómico.

Como se recuerda, Melcochita y Mery Espinoza tuvieron un matrimonio de 10 años, luego, él comenzó a salir con Monserrat Seminario.

OTRA PÉRDIDA FAMILIAR

El nieto de Melcochita murió en un accidente de tránsito, ocurrido esta madrugada en el cruce de la avenida Los Olivos y la antigua Panamericana Sur, en Lurín. Desde su perfil oficial en Facebook, el actor de 84 años cómico lamentó la trágica partida de su familiar.

“Hoy estoy muy triste por la partida de mi nieto Jhordan”, fue el mensaje que compartió Pablo Villanueva. Tras la publicación en sus redes sociales, gran número de seguidores, compañeros de trabajo, conocidos y amigos cercanos dedicaron unas palabras de apoyo al comediante peruano.

SE REINVENTA EN PANDEMIA

'Melcochita' le hace frente a la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus, que impide que realice sus espectáculos con normalidad.

El artista cómico anunció, a través de su cuenta de Facebook, que se reinventa con sus divertidos shows, pues ahora el intérprete brindará lo mejor de su talento con la tecnología.Publicidad

“Para que no te aburras de estar encerrado en tu casa por la cuarentena los mejores chistes y apodos para tus patas”, escribió en un cartel hecho a mano, con el que anuncia que dará un espectáculo vía Zoom. "Llama al 948 150 922 para que te mates de risa", se lee.

De esta manera, 'Melcochita' busca generar ingresos para sostener su hogar, pues se han cancelado sus presentaciones agendadas, por lo que lamentó que el Estado no de la importancia que merecen los artistas.

NUEVA CANCIÓN DE MELCOCHITA

La agrupación de cumbia fusión lanzó su nuevo tema “Los marcianos”, junto a Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, quien es considerado uno de los mejores soneros del país.

Esta canción fue compuesta por el guitarrista de Bareto, Rolando Gallardo, quien próximamente presentará el nuevo álbum del grupo. El video, grabado desde casa, ya se puede ver por YouTube.

“Desde un comienzo, al maquetear el tema, traté de imitar la forma de sonear del maestro 'Melcochita', se prestaba por el perfil lúdico ‘acubanado’ que tiene la canción. Luego, al presentarse la oportunidad de grabarla, decidimos preguntarle si se animaba a la colaboración y felizmente aceptó”, comentó Gallardo a la agencia Andina.

Por otro lado, destacó el oído musical de Pablo Villanueva por lo que el grupo consideró un éxito incluirlo en su nueva canción “Los marcianos”.

“Es un gran músico de muy larga trayectoria, poseedor de un estilo único muy definido. Domina muchos estilos musicales, pero es en la música cubana donde brilla al sonear e improvisar”, señaló.

