Melania Urbina reveló que sufrió acoso callejero a los 12 años. | Fuente: Instagram Tondero

Silbidos, frases subidas de tono o hasta tocamientos indebidos. Las mujeres peruanas son víctimas de acoso sexual callejero desde temprana edad. Ese fue el caso de la actriz Melania Urbina, quien recordó que a los 12 años la acosaron en el transporte público.

"Desde que estaba en el colegio recibía frases desagradables", recordó la artista de 42 años. "Tenía 12 años cuando me metieron la mano en un micro", reveló la actriz de "Django" al diario "Trome".

Como madre, Melania Urbina teme por la seguridad de su hija Lucía, que ya tiene 15 años. "Ella comienza a moverse sola, a tomar micro y vivo en angustia permanente. No le vayan a decir algo o hacerle lo mismo que a mí", sostuvo.

El año pasado, la actriz ─que ha participado en las series "Al fondo hay sitio" y "La Perricholi"─ conversó con RPP Noticias sobre sus temores por la seguridad de su hija y las dificultades de ser mujer en el Perú.

Melania Urbina teme que su hija, de 15 años, pueda vivir una situación de acoso en la calle. | Fuente: Instagram

"Me preocupa que no viva las experiencias desagradables que yo he vivo y que mujeres que conozco han vivido. No me gusta pensar que tarde o temprano va a tener que vivir esas experiencias, pero no por eso voy a limitarla. Tengo que dejarla crecer, que aprenda a manejarse y a defenderse. También creo mucho en ella y siento que viene de una generación que llega empoderada", sostuvo.

Por otro lado, la actriz se reconoció feminista y alentó a que los hombres se sumen a la lucha por la igualdad.

EN DJANGO

Melania Urbina aparecerá en la cinta "Django: en el nombre del hijo", donde retomará su rol como la Chica Dinamita. Ella compartirá pantalla con Giovanni Ciccia y Tatiana Astengo.

"En la número tres, vuelve la sensualidad, la pasión, la emoción", adelantó la actriz sobre la película que se estrenará el 28 de noviembre. La nueva cinta, a la que Ciccia definió como "100% de acción", se enfocará en la búsqueda de Django por evitar que su hijo menor se meta en problemas.

* Para saber cómo actuar si eres víctima de acoso sexual callejero puedes visitar este link.

Melania Urbina forma parte de la cinta 'Django: en el nombre del hijo', donde retomará su rol como la Chica Dinamita | Fuente: Instagram

