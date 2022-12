Mayra Goñi fue acosada sexualmente en un live de Instagram. | Fuente: Instagram

La actriz Mayra Goñi fue víctima de acoso sexual durante una transmisión en vivo de Instagram, donde un sujeto desconocido se conectó y mostró sus partes íntimas a la artista.

Ante ello, la cantante fue apoyada por sus seguidores, pero también recibió mensajes negativos en los que la calificaban de exagerada.

“Quiero agradecer a todas las personas que me escribieron mensajes súper positivos, a las autoridades que me están ayudando a encontrar a este acosador... hay gente negativa que cree que se está exagerando y que no es para tanto. Hoy pude ser yo, mañana cualquiera de ustedes, no solo (le pasa) a mayores de edad, a menores también”, señaló en su red social.

En ese sentido, la intérprete recalcó que no se puede aceptar este tipo de acciones y mostró su indignación por las personas que normalizan el acoso sexual.

“Hay personas que me indigna saber su forma de pensar y vivir en una sociedad así, que crean que esto es normal, que justifiquen el acoso, que digan: ‘Ay, Mayra, pero quién te manda pues a hacer estas transmisiones’ o también ‘por qué te pones esa ropa pues, muy apretada’, o ‘por qué te pones a bailar’... dejen de justificar a esos enfermos”, expresó.

“Yo voy a dar el ejemplo para que estos acosadores no se sigan saliendo con la suya. Vamos a dar con el paradero de este enfermo, vamos a rastrearlo para llegar a su dirección”, añadió Mayra Goñi.

Asimismo, la joven recordó que esta vez ella ha sido la víctima, pero acosadores como estos pueden atacar en cualquier momento a mujeres de distintas edades.

“Es verdad que estoy expuesta a este tipo de cosas, ya me habían mandado mensajes hace tiempo. Supongo que muchas chicas se sienten identificadas teniendo que ver cosas asquerosas en privado, que la gente no se entera. Esta vez me tocó tener que pasar por esta situación en video en vivo, no solo fue una falta de respeto hacia mí, sino a todas las personas que estuvieron conectadas y no eligieron vivir ese momento tan incómodo. Dios sabe y (a lo mejor) estuvo conectada una menor de edad por ahí”, aseveró Mayra Goñi.

Te sugerimos leer