La actriz Mayra Goñi dio por concluida la polémica por su relación amorosa con Nesty y la cantante Amy Gutiérrez.

Goñi aclaró en sus redes sociales que ella y el artista cubano están felices, pues su romance continúa pese a todas las críticas que han recibido.

“Ni Nesty ni yo hablaremos más de temas que ya están aclarados. Pueden especular y pensar lo que quieran, lo importante es la verdad y por mi parte los que me conocen saben lo sincera y directa que soy así no les guste a muchos”, expresó Mayra Goñi.

“Traté de explicar algo que venían especulando hace mucho tiempo y me siento tranquila con haberles contado la verdad, él y yo estamos bien que es lo que importa. Es un capítulo cerrado del que no hablaré más”, añadió.

Anteriormente, Nesty decidió pronunciarse sobre los rumores que apuntaban a que se había separado de Mayra Goñi, porque eliminó fotografías con ella en sus redes sociales luego de que la actriz revelara que no es más amiga de Amy Gutiérrez.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante cubano puso fin a las especulaciones. “Yo estoy muy bien con Mayra Goñi pese a la distancia”, señaló.

Asimismo, comentó el mensaje de su expareja, la modelo Berónika Martines, quien acusó a la actriz de “Ven, baila, quinceañera” de “meterse en su relación” con Nesty. Sobre este punto, el artista se sorprendió de que aparezcan personas a las que ya había olvidado hace un año.

“No le hacemos daño a nadie, sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja, sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. Pueden gastarse su tiempo, pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida”, puntualizó.

