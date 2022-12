Mayra Goñi y Amy Gutiérrez se disculparon después de un distanciamiento en su amistad por Nesty. | Fuente: Composición

Después de que Mayra Goñi dijera que Amy Gutiérrez ya no es más su amiga por decir que “fluiría un beso” con Nesty cuando estaban en el programa “El Dúo Perfecto”, la cantante pidió disculpas públicas a la salsera.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la popular “Yuru” le envió un mensaje a la intérprete de “No te contaron mal”: “Tengo que pedir disculpas públicas, Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste", comenzó diciendo en su vídeo.

Goñi aseguró que había conversado con Amy Gutiérrez antes de hacer el clip y quedaron en buenos términos, además, confesó que no querían hacer de esto un show porque ni una lo necesita:

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la última vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada”.

A pesar de haberse perdonado, le sorprendió la presencia de la salsera en el programa “El Reventonazo de la Chola” hablando sobre el tema, sin embargo, respetó su decisión de salir a declarar: “Pensé que el tema había quedado cerrado, luego me sorprendió verla declarando en un programa de televisión. No la juzgo, respeto su decisión”.

Mayra Goñi recalcó que nunca habló mal de ella y lo único que le molestó fue lo que dijo sobre Nesty: “En ningún momento tuve un adjetivo calificativo hacia su persona, simplemente di mi opinión a un comentario que ella hizo en algún momento y que me pareció desafortunado viniendo de una amiga”.

Finalmente, pidió a sus seguidores que no echen leña al fuego y que hay temas más importantes de los que hablar como la situación que vive el país por el nuevo coronavirus.

