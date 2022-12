La cantante Mayra Goñi fue víctima de acoso sexual durante una transmisión en vivo en Instagram. | Fuente: Instagram

El domingo 24 de mayo,la cantante y actriz Mayra Goñi fue víctima de acoso sexual durante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram. Y es que durante toda la cuarentena, la actriz de “Los Vílchez” realiza eventuales transmisiones en vivo desde su cuenta oficial en la red social, con motivo de conversar con sus seguidores, durante estos momentos de aislamiento social.

Al aceptar la solicitud de un usuario para ingresar a la videollamada en vivo en Instagram, el joven —aún no identificado y del que solo se tiene el nombre de usuario que fue desactivado tras el hecho— mostró su miembro viril. Al ser acosada sexualmente en público, sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, pero otros también culparon a Goñi por “exponerse” en las redes sociales.

“Pero a eso te expones”, le increpó un usuario, mediante un mensaje privado Instagram. Por ello, Mayra Goñi alzó su voz contra el acoso sexual y quienes normalizan esta conducta machista y violenta. “También existe este tipo de personas que creen que esto es normal”, escribió en una de sus historias.

Cibernauta normaliza el acoso sexual contra por Mayra Goñi. | Fuente: Instagram

Anteriormente, la actriz y cantante peruana pidió ayuda para rastrear a este sujeto que la acoso sexualmente, durante la transmisión en vivo en Instagram.

“La cuenta de esta persona ya no está disponible, pero sí podemos rastrearlo y saber dónde viven, no crean que escondiéndose detrás de un perfil falso pueden hacer lo que quieran sin que nadie los descubra. Hoy puedo ser yo, pero mañana puede ser tu hija, tu hermana, etc”, expresó Mayra Goñi.

PEDIDO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo condenó el acto de acoso sexual perpetrado contra la actriz Mayra Goñi en las redes sociales, e instó al Ministerio Público a iniciar una investigación contra el cibernauta.

“Condenamos el acoso sexual sufrido por la actriz Mayra Goñi a través de sus redes sociales, pues constituye delito según D.L.1410 y también puede calificar como exhibicionismo según el Código Penal. Desde la Defensoría del Pueblo, solicitamos a Ministerio Público iniciar una rápida investigación”, señaló.

Te sugerimos leer