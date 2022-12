Nesty aclaró su situación sentimental con Mayra Goñi. | Fuente: Instagram / Nesty

Rompió su silencio. Nesty decidió pronunciarse sobre los rumores que apuntaban a que se había separado de Mayra Goñi, porque eliminó fotografías con ella en sus redes sociales luego de que la actriz revelara que no es más amiga de Amy Gutiérrez.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante cubano puso fin a las especulaciones. “Yo estoy muy bien con Mayra Goñi pese a la distancia”, señaló.

Asimismo, comentó el mensaje de su expareja, la modelo Berónika Martines, quien acusó a la actriz de “Ven, baila, quinceañera” de “meterse en su relación” con Nesty. Sobre este punto, el artista se sorprendió de que aparezcan personas a las que ya había olvidado hace un año.

“No le hacemos daño a nadie, sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja, sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. Pueden gastarse su tiempo, pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida”, puntualizó.

En alusión al episodio entre su pareja y Amy Gutiérrez, Nesty terminó por aclarar que no busca vincularse con escándalos. “No he querido involucrarme en farándula, estoy bien con Mayra, no ataquen a las personas”, indicó sobre los seguidores que vienen criticando a la joven salsera.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE MAYRA GOÑI Y AMY GUTIÉRREZ?

No hay más amistad entre Mayra Goñi y Amy Gutiérrez. Así lo dejó en claro la exchica reality al revelar que no podía confiar más en la salsera debido a que ella manifestó en una oportunidad que un beso con Nesty —pareja de Goñi—, “podía fluir” durante su performance en “El dúo perfecto”.

A través de una transmisión en vivo por medio de Instagram, la artista confesó que Amy Gutiérrez la decepcionó al dar sus declaraciones sobre el cantante:

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que, si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan, normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó, porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”.

Tras estas declaraciones, Amy Gutiérrez se manifestó al respecto y afirmó sentirse mal emocionalmente por estas declaraciones. En una entrevista con el diario Trome, la artista señaló: “Sí, estoy triste, pero no quiero ahondar en el tema, porque sería agrandar eso”.

