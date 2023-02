Mayra Couto utilizó sus redes sociales para hablar sobre el embarazo adolescente en nuestro país. | Fuente: Instagram

Mayra Couto dedicó algunos mensajes en sus redes sociales al hablar sobre el embarazo adolescente y la maternidad. La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” compartió un vídeo a través de sus redes sociales donde aseguró que no sabe si traer un hijo al mundo:

“De repente tu proyecto de vida es que a los 18 años tengas un hijo, está bien. Yo todavía no sé si realmente quiero ser mamá, no sé si quiero maternar realmente porque yo veo que ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá, me dice que es verdad”, aseguró.

Por otro lado, asegura que las historias de muchas mujeres que se han convertido en madres han sido maravillosas porque eso es lo que nos han enseñado desde pequeños.

“Hay historias (sobre el embarazo) de ensueño, donde los partos son super hermosos y a nadie le duele nada y es todo flores y rosas. Están con el hombre de sus vidas y es el único para siempre, nos han enseñado que eso es lo ideal y que es la mejor historia”, dijo Mayra Couto.

La artista que radica en Cuba también pidió que, si una mujer desea ser madre, tiene que planificarlo y si no, deberían usar métodos anticonceptivos: “Hay muchas maneras de cuidarte (...) Yo les recomiendo que, si su sueño es ser mamás, vayan al médico a evaluar sus ‘cuerpitas'”, comentó.

Después de que se hizo viral ese llamado, muchos de sus seguidores se mostraron en desacuerdo con estas declaraciones y, además, le pidieron que no hable de temas que “no conoce”.

MAYRA COUTO ACUSA A ANDRÉS WIESE

Luego de que en el programa “Magaly TV: La Firme” una menor de edad lo acusara de acoso sexual, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su antiguo colega, a través de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

