Mayra Couto habló nuevamente sobre la acusación que hizo contra Andrés Wiese. | Fuente: Composición

Después de que Mayra Couto denunciara públicamente a Andrés Wiese de haberla maltratado y acosado, se generó una gran polémica que dividió comentarios entre los seguidores de ambos actores que participaron durante ocho años en la serie “Al fondo hay sitio”.

Después de regresar de Cuba, la actriz rompió su silencio y habló sobre la acusación hacia su antiguo colega en una entrevista para la página “Marca Poder”. “Lo único que esperaba de alguien que, además aceptó las acciones que yo mencioné, eran unas disculpas”, mencionó Couto haciendo referencia a Wiese. También mostró su indignación al contar que, si bien él había confirmado que se sobrepasó con ella, nunca le pidió perdón:

“Si ya las aceptas y no pides disculpas, pues no has aprendido nada”, sentenció Mayra. Asimismo, comentó que es una mujer ingenua, inocente y de buen corazón, cosas que no puede esperar de las demás personas.

Por otro lado, confiesa que esperaba unas disculpas públicas de Andrés Wiese; pero, como no se dio, ahora no quiere tener ningún tipo de relación con él, mucho menos laboral. “No quiero vincularme con personas del pasado, eso es algo que ya cerré”, aseguró.

Mayra Couto está confiada en que su denuncia y lo que vivió fue una mala experiencia que se animó a contar para que las mujeres que han pasado por un episodio parecido, no se queden calladas.

Finalmente, comentó que se está enfocando en su carrera y en nuevos proyectos en los que trabajará. “Tengo mis propias capacidades para forjarme un futuro que yo deseo, un futuro como productora audiovisual, un futuro donde pueda hacer películas actuadas por mí y que yo dirija”, concluyó.

ACUSA DE ACOSO Y MALTRATO

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que en el programa “Magaly TV: La Firme” una menor de edad lo acusara de acoso sexual. Además, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su antiguo colega a través de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

Con fecha de 14 de abril, dichos mensajes fueron enviados luego de que el actor denunciara ser víctima de acoso en redes sociales por recibir una andanada de comentarios sobre su físico tras compartir una fotografía con un postre que había preparado.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.

