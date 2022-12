María Grazia Gamarra respondió a la acusación de Mayra Couto de haberla insultado. | Fuente: Instagram

La actriz recordada por su papel de "Mi amor el wachiman", María Grazia Gamarra, respondió a las acusaciones de discriminación por parte de Mayra Couto, quien reveló que ella utilizó un calificativo contra su persona. “A mí me llamó foca”, sostuvo la actriz de “Al fondo hay sitio”, en una publicación en Twitter, donde una usuaria aseguró que Gamarra la había tratado mal cuando trabajaba en una pizzería.

Ante los ataques de cibernautas, María Grazia se manifestó sobre lo sucedido. “Decido escribir este comunicado a raíz de los mensajes tan hirientes que he recibido. Insultos hacia mi persona, mi familia y mi hija”, comunicó en sus historias en Instagram.

“No soy perfecta, pero soy una persona correcta y justa. Por mí, mi familia y mi hija trato de ser cada día una mejor persona”, agregó en respuesta a quienes la critican en redes sociales.

María Grazia Gamarra se limitó a esclarecer las situaciones en las que compartió una relación laboral con Mayra Couto. En esa misma línea, manifestó que debe haber ocurrido una confusión y equivocación al acusarla de haberla llamada “foca” mientras compartieron el set de América.

La actriz María Grazia Gamarra publicó un comunicado sobre los ataques en las redes sociales. | Fuente: Instagram

“A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos de 'El gran show' y con quien nunca he tenido la oportunidad de compartí una conversación más allá del programa. Quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque la único que se ha generado es odio”, escribió en Instagram.

EL INCIDENTE EN UNA PIZZERÍA

En su defensa, la actriz de “Mi amor, el wachimán” aseguró haber trabajado en un restaurante en el pasado. “También he trabajado como mesera en un restaurante y sé lo que significa tratar con el público. También he sentido la presión de trabajar atendiendo al cliente y complacer sus demandas y no es fácil”, señaló.

Por ello, María Grazia Gamarra apuntó que las personas cercanas a ella saben que es educada y negó haber tenido una conducta exagerada hacia una mesera. En la publicación en Twitter, la usuaria contó que la actriz le reclamó de una forma grosera cuando no se le entregó una pizza vegetariana.

“Pero también debo decir que las personas que me conocen saben que soy una persona educada, amable y respetuosa que jamás he tenido una actitud desmesurada con nadie”, expresó.

