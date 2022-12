La actriz Mayra Couto se sumó a las personas que acusaron a Maria Grazia Gamarra de discriminar. | Fuente: Instagram

En medio de las protestas por la desigualdad y el racismo que existe en el mundo, usuarios de las redes sociales contaron algunas malas experiencias que han sufrido.

Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de una joven que aseguró que la actriz María Grazia Gamarra la trató mal cuando la atendió en una conocida pizzería.

"Me acordé de una mala anécdota cuando trabajaba en Pizza Hut Restaurante de mesera. Eran las 9 p.m. aprox y entró María Grazia Gamarra con su novio (asumo que es el actual esposo) me pidió agua y una pizza vegetariana Hut cheese. Le tomé el pedido y se lo traje a tiempo", contó.

"Al poco tiempo me llama indignadísima, me grita y me dice: 'cómo me vas a traer esta pizza, yo soy vegetariana' (...) Le pedí disculpas ante el grito que me dio y le indiqué que no me había comentado que era vegetariana (...) Su novio se dio cuenta que realmente se pasó de grosera por cómo me gritó y le pidió que se calme", aseguró la tuitera.

Finalmente, la usuaria Señora Lane señaló que su jefa le regaló todo el pedido a María Grazia Gamarra y que ese día se metió al baño a llorar de "impotencia".

Tras hacerse viral este hilo, la actriz Mayra Couto alzó su voz y aseguró que María Grazia Gamarra la insultó algún tiempo atrás. "A mí me llamó foca", afirmó la recordada 'Grace Gonzáles' de "Al fondo hay sitio". Hasta el momento, la también modelo María Grazia Gamarra no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.

