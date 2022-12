Mayra Couto participará en cortometraje llamado “La munda es nuestra” | Fuente: Instagram de Mayra Couto

Mayra Couto mostró su emoción en Instagram al anunciar que actuará en “La munda en nuestra”, cortometraje que estará relacionado al feminismo y la naturaleza. La actriz comentó sobre su personaje y lo importante que es conectarse con su cuerpo.

“Esta es Maya. Mi personaje en el corto llamado 'La munda es nuestra'. Habla sobre la sangre menstrual y lo importante que es conectarse con ella, con nuestra cuerpa y la naturaleza. Feliz de actuar esta temática y feliz de ser dirigida por Eliana”, escribió la recordada "Grace" de la serie "Al fondo hay sitio" en la citada red social.

Algunos de sus seguidores en Instagram la felicitaron por su regreso a las pantallas, mientras que otros usuarios creen que la actriz está tratando de llama la atención, sobre todo por el término que volvió a usar Mayra Couto, como el de llamar “munda” al mundo.

Hace unas semanas, Mayra Couto desató la polémica en redes sociales al compartir un mensaje de empoderamiento a las mujeres y proponer a sus seguidores feministas a llamar “munda” al planeta tierra.

“Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. ¿Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso, así que…”, escribió la actriz de “Al fondo hay sitio”.

Ante las críticas que recibió por su frase, Mayra Couto respondió a sus detractores haciendo una reflexión. Y días después reveló haber sido víctima de amenazas de muerte, mediante mensajes y videos violentos.

“He recibido muchos mensajes misóginos, agresivos y violentos. Alguien me mandó un video donde un hombre golpeaba a una mujer, tratando de aterrarme y agregando que se lo merecía por ser estúpida”, señaló en entrevista con "Encendidos" de RPP.

