Marisol denunció que su aún esposo busca quedarse con la mitad de sus propiedades. | Fuente: Facebook

La cantante de cumbia Marisol denunció recientemente a Carlos Gómez, papá de su segundo hijo y aún esposo, pues, según afirmó, busca adueñarse de la mitad de sus propiedades. Así lo aseguró en el programa “Válgame”.

“Quiere quedarse con la mitad de mis cosas. Lo que me molesta y me incomoda, es cómo hay gente que uno confía en la vida”, señaló la también conocida como ‘Faraona de la cumbia’. Según la intérprete, luego de ocho años desde su distanciamiento, continúa esperando que Gómez le devuelva sus bienes.

“Cuando nos separamos, yo le dije: ‘Te doy el divorcio cuando tú quieras’. Pero he esperado ocho años para que él recapacite y me devuelva lo que me corresponde”, dijo Marisol también en “Magaly Tv: La Firme”.

La cantante Marisol señaló que tomará acciones legales contra su aún esposo Carlos Gómez. | Fuente: YouTube

Acciones legales

Frente a esta situación, la intérprete de “Canalla” señaló que tomaría las medidas legales correspondientes. Para ello, su abogado aseguró a la periodista Magaly Medina que iniciarían una contrademanda “por la causal de adulterio”. Y es que, según el letrado, el todavía esposo de Marisol “mantiene una relación sentimental con otra persona, estando actualmente casado”.

Por otro lado, la líder del grupo Marisol y la Magia del Norte manifestó que su esposo Carlos Gómez no cumple debidamente sus responsabilidades como padre de familia. “Cumple con mi hijo, pero se atrasa en las pensiones y cubre un 20% [de los gastos], porque del 80% me encargo yo”, puntualizó la cantante.

Incluso, según declaró a la periodista Magaly Medina, Gómez tampoco visita con frecuencia al hijo que tienen, fruto de su matrimonio. “Yo siempre lo llevaba [a su hijo] a Chiclayo para que esté con él. Pero ya me cansé que todos estos años yo lo lleve y él no viaje… Este año recién que ha viajado de repente 3 veces. Y la última vez lo ha visto solo 2 horas”, aseveró.

Como se recuerda, la cantante de cumbia y Carlos Gómez contrajeron matrimonio en el 2010, en una ceremonia celebrada en Chiclayo, en la que el padrino de la boda fue Ernesto Pimentel.

