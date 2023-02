Mario Vargas Llosa se reunió con Milett Figueroa tras ver el musical de 'Pantaleón y las visitadoras'. | Fuente: Instagram

Mario Vargas Llosa, quien es el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, aprovechó su paso por el Perú para ver el musical inspirado en una de sus icónicas novelas.

Se trata de "Pantaleón y las visitadoras: El musical", el cual continúa en temporada en el Teatro Peruano Japonés y es protagonizado por Milett Figueroa y Emanuel Soriano.

Precisamente, la actriz publicó una fotografía de su encuentro con Mario Vargas Llosa en su cuenta de Instagram y señaló que fue un lujo tenerlo entre los asistentes que vieron la obra el domingo 21 de julio.

"Una visita súper especial la que tuvimos esta noche, vaya pedazo de lujo de tener a nuestro premio Nobel de literatura el señor Mario Vargas Llosa, autor de Pantaleón y las visitadoras, un placer compartir este momento", escribió Milett Figueroa en la mencionada red social.

Como se recuerda, hace unos meses la exchica reality fue confirmada para el papel de la Brasileña, personaje emblemático del libro "Pantaleón y las visitadoras", y sorprendió con su caracterización e interpretación.

"Hace seis años era la época que armaba vasitos, empecé siendo modelo, luego vinieron los realiys y ahora estoy actuando. Lo dejé todo literalmente, y no me arrepiento porque todo han sido etapas, todo lo que tengo ahorita me ha costado mucho esfuerzo. Y no todo lo conseguí por estar en un realiy, justamente por los prejuicios, los productores decían esta chica no", aseguró Milett Figueroa hace una semana en una entrevista con "El popular".

