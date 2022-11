Mario Irivarren lamentó haber desafiado a la Policía durante una intervención. | Fuente: Instagram / Mario Irivarren

Luego de desafiar una intervención policial el pasado 13 de febrero, Mario Irivarren publicó un video en sus redes sociales en el que lamentó su comportamiento frente a la Policía Nacional, a quien, junto a su pareja Vania Bludau, opuso resistencia.

Desde su cuenta de Instagram, el exintegrante de “Esto es Guerra” aseguró que últimamente no ha “mostrado” su “mejor faceta”. “Y soy consciente de que he decepcionado a muchísima gente”, acotó en el mencionado material.

“Sé que mis actitudes no son lo que esperan de mí, ya que no son la razón por la cual decidieron brindarme su apoyo y cariño”, continuó el exchico reality. Y sobre lo ocurrido puntualmente el sábado pasado, sentenció: “No tengo justificación”.

En su video, Irivarren también precisó que actualmente vive junto a un “grupo de diez personas” y, por lo tanto, “no había ninguna fiesta” en el departamento donde reside. El hecho de que hubiera música, sin embargo, llamó la atención de las autoridades. “Y la situación se fue de las manos”, reconoció.

Por último, reiteró sus disculpas y apuntó que continuará buscando transmitir “un mensaje de positivismo, respeto, principios” y “buenas formas”. “A pesar que hoy en día haya fallado yo a todo a eso que siempre he querido transmitirles”, subrayó.

¿Qué ocurrió durante la intervención policial?

Mario Irivarren y Vania Bludau fueron intervenidos por la Policía Nacional luego de que organizaran una supuesta reunión social en un departamento, ubicado frente a la playa, durante la cuarentena obligatoria. El pasado 15 de febrero, el programa de Magaly Medina difundió unas imágenes del hecho que involucra a la conocida pareja.

En los videos que muestra “Magaly TV: La firme”, la ex chica reality agrede verbalmente a las autoridades con una amenaza. “Es secuestro. Apunta el nombre”, le dice Bludau a otra persona y luego se dirige a los oficiales en las afueras de la casa: “Todos ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a ir a morirse de frío”.

Cuando los policías piden a la modelo peruana que controle su vocabulario, ella responde: “Contrólate tú, no me hables”. En ese mismo momento, se le increpa que se está negando a una intervención policial y a identificarse para continuar con el proceso. “Ahora te quieres defender, te haces el valiente. Me da cólera que se agarren con gente pública”, menciona ella más adelante.

“Papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa, ponla. Yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar, porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo”, se le escucha decir al integrante de “Esto es Guerra” luego de ser cuestionado por un agente de la PNP en horas de la tarde.

