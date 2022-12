Korina Rivadeneira y Mario Hart se convirtieron, este año, en padres de Lara. | Fuente: Instagram

Ya piensan en volver a ser padres. Mario Hart y Korina Rivadeneira le dieron la bienvenida a su primogénita Lara, en septiembre pasado de este año, y ya consideran seguir agrandando la familia en los próximos dos años.

"Nos encantaría [tener otro hijo] y nos encantaría que sea hombre", admitió el piloto en el programa "América Hoy". "Nos gustaría que sean seguidos, que no haya muchos años de diferencia entre ellos, yo calculo que máximo en dos añitos, un añito", sostuvo.

Además recalcó su interés y el de Korina Rivadeneira que su siguiente bebé sea varón. "Vamos a tratar de que sea hombre, ahora se puede inducir, hacer un tratamiento para que salga un Marito", indicó.

Mario Hart también participó en una rueda de divertidas preguntas con los conductores Renzo Schuller y Ethel Pozo. Sobre qué deseo le gustaría recibir en Navidad -le dieron como opciones: tener una nariz más pequeñita, cantar como Luis Miguel o tener 10 centímetros más de estatura- se quedó con la última elección.

"Los 10 centímetros más de estatura no estarían mal. Así cuando haga fotos con Kori ya no tengo que ir a un banquito porque si me dicen que me ponga para atrás, ella me tapa", dijo divertido.

CANCIÓN DEDICADA A SU HIJA

Mario Hart sigue empeñado en reflotar su carrera musical y, para ello, anunció lanzó un nuevo sencillo inspirado en su vida familiar junto a su esposa Korina Rivadeneira y su pequeña hija Lara.

Se trata de “Tu llegar”, ya disponible en redes sociales. “Una canción dedicada a mi bebecita, que estoy seguro muchos papás podrán sentirse identificados con ese amor infinito que se puede llegar a sentir por una persona”, comentó previamente sobre la canción.

En la letra, Hart habla sobre el amor que siente por su hija y la serie de revoluciones que significó para su vida. “Desde que llegaste, mi mundo cambió. Nada es lo mismo, todo es mejor. Es algo inexplicable”, canta el exchico reality.

