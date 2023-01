Mario Hart sostiene que confía en su esposa Korina Rivadeneira, después de que se difundieran unas fotos de ella, en Arequipa, con su expareja. | Fuente: Instagram

Después de que en redes se compartieran unas fotos de Korina Rivadeneira y su expareja Gino Pesaressi, durante un viaje por trabajo a Arequipa, se insinuó sobre su cercanía. Sobre todo, por una imagen de la modelo con una gorra del chico 'reality' que luego eliminó de su Instagram. Al respecto, Mario Hart recalcó que confía en su pareja y no anda pensando en posibles infidelidades.

"Yo confío en mi esposa, ella puede ser amiga de quien quiera. No podría estar casado con una persona en la que no confío. Yo tengo una mentalidad bien sencilla: si me quieren, si me aman, me van a respetar. Yo vivo tranquilo, no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando", sostuvo el participante de "El dúo perfecto".

A Mario Hart no le incomodó que Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi fueran a trabajar al mismo evento, además minimizó el tema de la foto. "¿Creen que es infidelidad ponerse una gorra? A mí no me molesta nada de esto ni que Korina y él sean amigos", comentó en comunicado de GV Producciones.

A propósito de Pesaressi, con quien trabajó hasta el año pasado, dijo que no tiene problemas con él.

Este sábado 21, Mario Hart buscará alzar la copa de 'El dúo perfecto' con Michelle Soifer. | Fuente: GV Producciones

Por otro lado, indicó que no ha logrado ser amigo de sus exparejas por decisión propia: "los términos de mis relaciones no se dieron para ser amigo de mis ex y ahí quedó".

El piloto iniciará el 2020 con un viaje junto a Korina Rivadeneira. Luego quiere seguir con su música y el automovilismo. Su carrera en la televisión aún está por verse ya que "no quiero seguir en el mundo de la farándula". Aunque no lo descarta por completo.

LISTO PARA LA FINAL

Este sábado 21, Mario Hart competirá junto a Michelle Soifer por alzar la copa de "El dúo perfecto", él cree que llegan con muchas posibilidades. Sin embargo, criticó a la artista por invitar a Rodrigo González 'Peluchín' como su refuerzo.

"Está loca. A la 'Michi', a veces, se le aflojan los tornillos de la cabeza. Yo no sabía nada de esto, cuando me lo contó le dije: 'tú eres loca, ¿cómo se te ocurre invitarlo a que nos refuerce?'. No solo no baila, no tiene ningún tipo de gracia, ¿a razón de qué vendría a la gran final?", dijo.

