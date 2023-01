Korina Rivadeneira habló de los cambios físicos de su hija. | Fuente: Instagram

Con apenas un mes de nacida, la primogénita de Mario Hart y Korina Rivadeneira ya va definiendo sus rasgos y sus padres son capaces de decir a quién se parece más físicamente.

La modelo comentó sobre este tema. Según ella, la pequeña Lara creció en dos semanas lo que debió haber crecido en un mes. "Es flacuchenta como yo", comentó. “O sea que mi bebé es larga”, añadió.

“Tiene los brazos igualitos a los míos, las manos igualitas a las mías, las piernitas igualitas a mis piernitas, sus ‘patotas’ igualitas a mis piezotes y su carita igualita al papito. ¿De quién habrá sacado esos ojos? Todavía falta”, indicó Korina Rivadeneira.

Además, la actriz aseguró que la forma del mentón es herencia de su madre, pero lo que más le causa curiosidad es que el color de los ojos y cabello aún no se definen.

“Sus ojitos no sabemos de quién son, no sabemos de qué color van a ser porque todavía le pueden cambiar. Ahorita son como gris clarito y tienen por dentro un toque verdecito. Su pelito se le está aclarando, creemos que va a ser castañito, no sabemos si claro u oscuro, pero sus cejitas se le aclararon y están súper rubias, así que no lo sabemos”, expresó la esposa de Mario Hart, en sus stories de Instagram.

