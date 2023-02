Korina Rivadeneira y Mario Hart se convertirán en padres. | Fuente: Instagram

Korina Rivadeneira y Mario Hart aprovecharon el cumpleaños del corredor de autos para anunciar la llegada de su primer bebé. Ambos serán padres por primera vez.

Tras ello, la modelo compartió en su cuenta de Instagram, un video en el que se ve la reacción de Mario Hart al conocer que el resultado de la prueba de embarazo era positiva; pero también reveló que para quedar embarazada tuvo que pasar un complicado proceso médico.

“Hemos pasado un año entero buscando ser papis, un año lleno de miedos de no entender que nos pasaba, mucha frustración y preocupación hasta que decidimos buscar ayuda, fue entonces cuando nos hicimos los exámenes necesarios para saber si había algo mal, descubrimos que mi cuerpo no estaba tan preparado”, explicó Korina Rivadeneira.

“Yo ya había sufrido un aborto espontáneo y pues, podrán imaginar el miedo y lo triste que me sentía. Muchas veces los abortos espontáneos son comunes... Debía limpiar mis ovarios y botar todos aquellos quistecitos que no permitían que el espermatozoide se agarre con fuerza e inicie su proceso de vida, estos efectivamente podían interrumpir posibles embarazos. Entendí que debía tratarme”, agregó.

La también actriz contó que el tratamiento que llevó era de cinco meses, pero en el cuarto mes -cuando estaba trabajando y dejó de pensar en el embarazo- notó un retraso y decidió hacer una prueba más.

"Entonces me compré un test y después de tantos test que me había hecho en el año salieron esas ¡2 RAYITAS BENNDITAS!!! (...) Mi hermanita me miraba llorando de felicidad y yo solo en shock!, jajajaj no se cómo explicarles, le conté de inmediato a mi mamá, solo quería que lo sepan todos pero no sabía aún si debía decirlo o no. Hasta que le conté a mi esposo y pude grabar algunas reacciones también de la familia", detalló Korina Rivadeneira.

ANUNCIAN EMBARAZO

“¡Y lo logramos!”. Así reaccionó Korina Rivadeneira al anunciar que ella y su esposo Mario Hart se convertirán en padres por primera vez. La modelo venezolana confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra esperando a su primer hijo y ya tiene cuatro meses de embarazo.

“La felicidad no entra en mi ser”, escribió la también actriz desde su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores imágenes de su ecografía. “Esta hermosa foto es de cuando tenía tres meses (hace más de un mes), un día después de mi ecografía. El momento más feliz de nuestras vidas”, añadió.

