Mariella Zanetti pide prisión efectiva para Farid Ode por no cumplir con pensión de alimento para su menor hija que tienen en común. | Fuente: Composición

Mariella Zanetti continúa su juicio por pensión de alimentos contra su expareja Farid Ode, quien desde hace cuatro años no deposita el dinero de la manutención para su hija. Además, señaló que, por los constantes reclamos, él las agrede verbalmente.

"No me voy a exponer a su maltrato verbal. Si yo no puedo hablar con él porque me trata mal y a mi hija también la trata mal, entonces que lo haga con la justicia. A ver si al juez le va a gritar y le va a protestar", dijo Mariella Zanetti a RPP Noticias.

Además, la actriz mencionó un amargo episodio que vivió su menor hija cuando le reclamó a su papá por los pagos de la pensión alimenticia.

“Eso es algo que a mí me duele porque mi hija le reclamó por un derecho que le corresponde (manutención) y él la cayó delante de todos. Eso a mí me dolió mucho”, reveló.

"Es muy gracioso porque en el Perú todos defienden los derechos y la igualdad por la mujer, pero este tipo de situaciones es un maltrato directo la mujer porque es un maltrato tener que lidiar con este tipo de personas irresponsables. Yo no sé qué tienen en la cabeza que prefieren pagar un abogado que pagar la pensión de sus hijos", agregó.

Finalmente, la actriz presentó una queja por todas las madres del Perú que vienen afrontando juicio por pensión de alimentos, debido a que considera que el sistema contribuye a que estos casos legales se prolonguen por varios años.

"Se debe tomar conciencia porque mi abogada (Claudia Zumaeta) trabaja en vario juzgados y me dice que cada trámite en el juzgado de San Felipe demora tres meses en procesarse, en otros lugares es más rápido. Lo que falta es mayor fiscalización en este tipo de demanda y tienen que ser tomadas con mayor importancia porque de eso depende la manutención de los niños", concluyó.

Te sugerimos leer