Maricarmen Marín celebró el buen ráting de la tercera repetición de 'Yo no me llamo Natacha'. | Fuente: RPP Noticias

Las retransmisiones siempre son una opción segura para la parrilla nacional en momentos de necesidad. Debido a la cuarentena por el coronavirus, se dejó de transmitir en vivo el magacín "En boca de todos" y en su lugar se emite "Yo no me llamo Natacha", serie del 2011.

La ficción, protagonizada por Maricarmen Marín, consiguió 12.3 puntos de ráting en su reestreno el pasado lunes 23 de marzo. Se trata de la tercera repetición de la comedia sobre un divertido grupo de emprendedoras trabajadoras del hogar.

La actriz se mostró encantada con el ráting obtenido, lo que ubicó a "Yo no me llamo Natacha" entre los 10 programas más vistos de ese día. "¡Qué lindo! No me la he perdido, me reí tanto. Sin duda, fue una de las más felices experiencias de mi vida profesional", señaló al diario Trome.

Maricarmen Marín agradeció a la productora Michelle Alexander, a cargo de la ficción, por haberla elegido como protagonista de la historia, Además, espera volver a trabajar con ella.

¿Tal vez en la tercera parte de "Yo no me llamo Natacha"? "[Risas] Serían las hijas de las natachas. Sí, sería lindo. Me encantaría, todo depende de Michelle y América TV", recalcó.

Maricarmen Marín bromeó sobre una tercera parte de 'Yo no me llamo Natacha'. | Fuente: RPP Noticias

Debido a la cuarentena por el coronavirus, la artista canceló todas sus presentaciones además de su gira por Estados Unidos con Américo. Ella recalcó que la mejor manera de prevención es el distanciamiento social. "La única forma de estar bien es estando en casa, así que estamos siguiendo todo al pie de la letra. Yo ni salgo a comprar", sostuvo.

La serie también cuenta con las actuaciones de Óscar López Arias, Gabriela Alcántara, Fiorella Díaz y Mayella Lloclla. La segunda entrega se estrenó en diciembre del 2011.

PROYECTOS

Previamente, Maricarmen Marín confirmó la realización de su serie autobiográfica "Mari Mari, luchando con el corazón" que se estrenará por América TV. Así, la artista regresará al mundo de la televisión luego de ponerle una pausa a la actuación para dedicarse a su carrera musical.

El proyecto narrará hitos de su vida, que pocos conocen, y cómo llegó a ser una celebridad. En el programa "En boca de todos", la cantante aseguró: "siento que mi historia va a motivar e influir en cualquier persona que tiene el mismo sueño que yo o tenemos la misma similitud".

Te sugerimos leer