Maricarmen Marín respondió a las fuertes críticas de Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Tras iniciar una nueva faceta como conductora del programa "Mujeres al mando", la cantante Maricarmen Marín recibió duras críticas de la presentadora de ATV, Magaly Medina.

Ante ello, Maricarmen Marín respondió a su estilo a la estrella de "Magaly Tv: La Firme" y aseguró que sabe que al estar en la televisión está expuesta a las criticas.

"En esta carrera todos estamos expuestos a las críticas, siempre las escucharé y sacaré lo mejor de ellas. Cabeza en alto", expresó para el diario Trome.

De otro lado, Marín contó que se sorprendió por la preocupación que le manifestaron sus seguidores, luego que el martes no apareciera en el espacio de Latina.

"Sí, hoy (miérocoles) hice el programa con normalidad. La verdad, me quedé muy sorprendida con la preocupación del público por eso escribí en mis redes sociales contándoles que los tres primeros martes de abril no estaría en el programa", acotó.

¿QUÉ DIJO MAGALY?

Para la presentadora de "Magaly TV: La firme", es un error que elijan a los conductores sin que tengan una preparación periodística y consideró que Marín no tiene la capacidad para desenvolverse adecuadamente.

“Maricarmen Marín se nota que todavía no sabe qué está haciendo parada en ese programa de las mañanas, aún no lo entiende, no lo comprende. Pero yo digo ¿por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística? ¿solo... porque son amigos de alguien?”, sostuvo la figura de ATV.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ comparó a la cantante con un objeto, asegurando que Maricarmen Marín interviene muy poco en el programa.

“Ella está parada como un poste, como si fuera una lámpara, como este vaso que no hace nada. Es un mueble prácticamente porque habla poquísimo y cuando la dejan hablar se siente perdida”, acotó.

