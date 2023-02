Maricarmen Marín no asistió a la más reciente emisión de 'Mujeres al mando'. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín no se presentó hoy en “Mujeres al mando”. ¿Cuál es la razón de su ausencia en el programa matutino? A través de sus redes sociales, la conductora se manifestó para despejar los rumores en torno a su permanencia en el segmento de Latina y negó tener COVID-19.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular cantante contó que tiene una lesión en la columna y necesita llevar terapias para mejorarse de este problema de salud. Debido a que estas son muy dolorosas, ella se ve impedida de realizar sus actividades laborales y lo más indicado es descansar.

“Pedí licencia desde hace algunas semanas porque he tenido una lesión en la columna desde hace algunos meses. Desde el inicio de “Mujeres al Mando”, ya tengo este dolor hace algún tiempo y por los castings de “Yo soy” y todo que me demanda este trabajo que amo, dejé mis terapias”, reveló Marín.

En ese sentido, Maricarmen Marín comentó que estas terapias se dan con “electricidad, laser, frío, calores y estiramientos”, por lo que, producen mucho dolor al paciente. Pese a que ha asistido al programa con dicho malestar, decidió que al terminar “Yo Soy” se tomaría un tiempo de unos días para poder llevarlas con calma.

“He estado yendo así al programa, entre mis terapias, porque es mi responsabilidad con los programas que tengo que hacer”, añadió la conductora de “Mujeres al mando”. “Es por eso que pedí que cuando termine ‘Yo Soy’, se me dé esta licencia de esta semana para poder asistir con tranquilidad a mis terapias y pueda descansar.

NO TIENE CORONAVIRUS

La intérprete de “Por qué te fuiste” negó estar contagiada de coronavirus, e incluso, mostró su prueba del hisopado en la que resultó negativa. “Entonces, esa es mi ausencia. Quiero dejarlo claro por aquí para que no haya ninguna especulación”, dijo en su video en Instagram.

“No es (por el COVID-19)”, recalcó Maricarmen Marín tras su ausencia en “Mujeres al mando”. “Yo no puedo ir a mis terapias si no me hago una vez a la semana un hisopado, el mismo que certifique que no tengo el virus”.

