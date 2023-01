Maricarmen Marín es conductora de “Mujeres al mando” y jurado en 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram

La cantante Maricarmen Marín regresó con fuerza a "Yo Soy" después de darse un descanso de un año y medio para poder dedicarse al 100% en su música. La también actriz aseguró no sentirse diva ni cuando conduce el programa “Mujeres al mando”, ni como jurado en el espacio de imitación, y mucho menos cuando está dando un concierto.

“Me faltan muchas cosas para ser diva, yo me considero una obrera del arte”, dijo la intérprete de “Por qué te fuiste” al diario Correo. “Trabajo absolutamente todo con el mayor de los cariños”, aseguró.

Si bien la pandemia ha afectado fuertemente a los artistas, Marín ha visto la manera de reinventarse. A pesar de que no ha hecho conciertos en vivo, está pendiente de sus redes sociales: “Siempre estoy activa, yo no lo llamo ‘mis seguidores’, sino ‘mi familia’”, confesó.

A poco de cumplir 21 años de carrera, la cantante se encuentra emocionada porque asegura que “el tiempo pasó muy rápido”. Además, está convencida de que, si uno se lo propone, puede cumplir sus sueños siempre con humildad.

LA MATERNIDAD

Sobre el tema de ser madre, Maricarmen Marín confiesa que no es algo que le quite el sueño. La jurado de ‘Yo Soy’ sí desea formar una familia, pero sabe que se dará en el momento adecuado, no por presión:

“No soy de las mujeres que piensa que la realización viene con un hijo”, dijo. “La sociedad nos ha empujado a seguir un patrón en el que de repente uno no se siente parte. Así nos han criado. Hay muchas cosas qué replantear”, continuó.

Maricarmen Marín no olvidó mencionar que es necesario un compañero de vida para concretar esos planes. Es decir, el hombre indicado también debería ser el padre de sus hijos cuando el momento llegue. “Para formar una familia quiero un compañero que me acompañe siempre”, reveló. “Que esa persona sea el padre de mis hijos”.

Te sugerimos leer