Maricarmen Marín fue consultada sobre un posible compromiso con su novio Sebastián Martins. "¿Quién dice que todavía no lo ha entregado?", respondió la cantante ante la pregunta del panel del programa de televisión "En boca de todos".

La intérprete de "Por qué te fuiste" resaltó que por ahora ese momento aún no ha llegado. "Ya llegará ese momento y por supuesto todos están invitados, porque he dicho que si me caso quiero que sea una fiesta en 'El Huaralino'", mencionó.

Como se recuerda, Marín contó en entrevista con Magaly Medina, la vida le ha dado oportunidades que han hecho que postergue un deseo que alberga desde hace mucho: tener un bebé. “Me encantaría tener una familia, ser mamá. Siento que es algo que he estado postergando por mi carrera”, reveló.

Y, aunque ya se encuentra comprometida, la cantante aún no tiene fecha para su boda y no tiene pensados los detalles de la ceremonia. “Va pasando el tiempo y te vuelves más egoísta y decía: ‘¿cómo me voy a perder esto?’”, aseguró.

SE ALEJÓ DE "YO SOY"

Maricarmen Marín sorprendió al revelar el motivo por el que dejó "Yo Soy", el cuál integró desde su inicio en 2012 hasta fines de 2018. La cantante señaló que aun extraña a sus compañeros con los que integró el jurado del programa de imitación.

"Extraño a mi grupo de amigos. Yo me he divertido mucho haciendo "Yo Soy", han sido casi ocho años de programa todos los días. Fue un espacio que me ha permitido conectar con un público que hoy en día son mis amigos", dijo Maricarmen Marín al programa "Encendidos" de RPP Noticias.

Asimismo, la intérprete, quien también integró la agrupación de cumbia Agua Bella en la década del 2000, señaló que se retiró de "Yo Soy" para dedicarse de lleno a su música.

"Yo tenía una interrogante con respecto a mi música, porque si bien es cierto nunca la dejé de lado, ya que tenía los fines de semana libre para cantar y tener presentaciones, no me había dedicado al 100%. No quería que pase más tiempo. Entonces, tras el éxito de 'Por qué te fuiste', creí que este era el momento de dedicarme nuevamente a mi música", explicó.

