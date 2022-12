Maricarmen Marín defiende el contenido de 'Mujeres al mando': 'Es un espacio que no tiene malicia'. | Fuente: Instagram

Tras incursionar en la conducción de un programa de espectáculos, Maricarmen Marín reveló que “Mujeres al mando” es un espacio que no solo busca entretener a las familias, también informar.

Después de pasar como jurado de “Yo Soy” a estar frente a las cámaras, ha generado mucha expectativa en la cantante peruana quien se sintió apoyada por sus compañeras -Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel- para hacer un buen show.

“’Mujeres al mando’ es un programa donde me siento cómoda, quiero mucho a mis compañeras, tenemos mucha química, creo que eso traspasa un poco la pantalla, nos llevamos muy bien”, aseguró Maricarmen Marín al diario El Trome.

Si bien los espacios de espectáculos no son bien vistos, la artista confesó que ellas les dan un plus a los televidentes ya que se enfocan en lo informativo sin dejar de lado el entretenimiento.

“Los temas no son nunca en mala onda, siempre sacamos lo mejor y destacamos lo mejor de nuestros invitados. Estamos entregándole a la gente un espacio que no tiene nada de malicia, que quiere divertirse, que saca lo mejor de las personas”, acotó Maricarmen Marín.

¿SE SIENTE CÓMODA EN “MUJERES AL MANDO”?

Luego de recalcar que se lleva muy bien con Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel, el jurado de “Yo Soy” comentó que se siente cómoda en la conducción por el hecho de que es ella misma en el set:

“Yo estoy detrás de eso siempre, de que nuestro contenido vaya con mis valores y no en contra de lo que soy. Esa es una carta que me dio Latina, que agradezco, el hecho de ser yo y no una repetidora. Creo que están respetando mucho lo que somos nosotros como personas”, sostuvo.

