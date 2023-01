Maricarmen Marín cuenta con detalles cómo fue su pedida de mano y la vez en que casi se casa en Las Vegas. | Fuente: Instagram

Suenan las campanas de boda en "Yo Soy". Maricarmen Marín sorprendió a más de un televidente luego de confesar que se comprometió con su novio Sebastián Martins hace siete años en uno de sus viajes al extranjero.

En conversación con sus compañeras de “Mujeres al mando”, el jurado de “Yo Soy” se animó a hablar de su vida personal y, si bien es muy discreta con ese asunto, recordó este romántico momento:

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, comenzó contando Maricarmen Marín. Sin embargo, entró en detalles de cómo fue la sorpresa que le preparó Sebastián Martins -quien es productor del programa de imitación- en su viaje a Estados Unidos:

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. (Y eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, comentó.

A pesar de sorprenderse con esta pedida, reveló que fue bonito es momento: “Nos quedamos mirando, fue muy emocionante”, acotó Marín quien no pudo evitar sonreír al recordar ese momento.

Sin embargo, lo revelador fue que Maricarmen Marín aseguró que casi se casan a escondidas en “Las Vegas”, pero decidieron esperar un mejor momento: “Lo pensamos, pero dijimos ‘no’”, agregó.

Maricarmen Marín quiere casarse en 'El Huaralino'

Maricarmen Marín resaltó que por ahora no sabe cuándo se va a casar por Sebastián Martins. "Ya llegará ese momento y por supuesto todos están invitados, porque he dicho que si me caso quiero que sea una fiesta en 'El Huaralino'", mencionó.

Como se recuerda, contó en entrevista con Magaly Medina, que la vida le ha dado oportunidades que han hecho que postergue un deseo que alberga desde hace mucho: tener un bebé. “Me encantaría tener una familia, ser mamá. Siento que es algo que he estado postergando por mi carrera”, reveló.

Y, aunque ya se encuentra comprometida,Maricarmen Marín aún no tiene fecha para su boda y no tiene pensados los detalles de la ceremonia. “Va pasando el tiempo y te vuelves más egoísta y decía: ‘¿cómo me voy a perder esto?’”, aseguró.

Sueño de ser madre

La jurado de “Yo Soy: Grandes batallas”, Maricarmen Marín, aseguró que espera convertirse en madre pronto; pero eso no significa que sea una forma de realización para ella.

“Tengo 37 años y espero ser mamá pronto, pero no lo veo como una realización”, detalló. En esa misma línea, la actriz y cantante peruana agregó que para formar una familia se debe tener en cuenta que “un hijo debe ser un acto de amor”, según señaló al diario Trome.

Además, Maricarmen Marín no olvidó mencionar que es necesario un compañero de vida para concretar esos planes. Es decir, el hombre indicado también debería ser el padre de sus hijos cuando el momento llegue. “Para formar una familia quiero un compañero que me acompañe siempre”, reveló. “Que esa persona sea el padre de mis hijos”.

Previamente, la artista ya había revelado sus deseos de ser madre. Un tema que ha ido postergando con el tiempo debido a su carrera.

Contra el machismo

La cantante y presentadora de televisión, Maricarmen Marín, habló sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer desde pequeña para poder lograr sus metas y de cómo, durante ese recorrido, ha tenido que luchar contra el machismo.

"Hoy tengo ganas de contarles que no la he tenido fácil, desde muy pequeña he tenido que trabajar el triple para lograr lo que sueño y al mismo tiempo luchar contra el machismo y los comentarios mezquinos", comentó en Instagram.

Maricarmen Marín señaló que muchas veces han desmerecido su trabajo y la han criticado por su aspecto físico. "Quitándome el crédito de lo que hago, no cantas, estás gorda, estás ahí porque te regalaron la oportunidad, y mil cosas más que hasta el día de hoy los que siguen mi carrera o mi entorno saben a qué me refiero", sostuvo.

Este mensaje fue inspirado por la actriz debido a que está a puertas de cumplir 21 años como artista, por lo que se mostró agradecida con el público que la ha apoyado en este tiempo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.

Te sugerimos leer