Maricarmen Marín vuelve a la televisión. Después de nueve años como jurado de "Yo Soy" en Latina, ella regresará a la ficción como protagonista de la serie "Mari Mari: luchando con el corazón", que se estrenará en América TV.

La artista, que protagonizó "Yo no me llamo Natacha", interpretará a una joven humilde que sueña con ser cantante. En la serie, que será una coproducción con Big Bang Films, también compartirá pantalla con Tatiana Astengo y Aldo Miyashiro.

Maricarmen Marín se mostró contenta por volver a actuar en la televisión, ya que en los últimos años ha aparecido en las cintas "La peor de mis bodas" y "Una Navidad en verano". "Hemos presentado este proyecto hermoso que tenemos, de Mari Mari, así que espero que lo reciban con todo el amor con el que lo hemos hecho", dijo al programa "En boca de todos".

¿MATRIMONIO?

No obstante, se mostró nerviosa cuando le recordaron que la nueva serie para América TV ha sido producida por su pareja, Sebastián Martins, pues ella mantiene en privado su vida romántica. "No te puedo contar nada. No voy a decir nada. De esos temas yo no los comento mucho, pero lo que sí te puedo decir es que estoy muy feliz y contenta", sostuvo.

Recientemente, Maricarmen Marín fue consultada sobre un posible compromiso con su novio Sebastián Martins. La también cantante explicó que, por ahora, aún no ha llegado el día. "Ya llegará ese momento y por supuesto todos están invitados, porque he dicho que si me caso quiero que sea una fiesta en 'El Huaralino'", mencionó.

La artista ha mencionado anteriormente su deseo por tener una familia y ser madre, algo que ha ido postergando por su carrera. Hace unas semanas, ella asistió a la ceremonia del Latin Grammy 2019. Este año, se ha centrado en desarrollar su carrera musical.

