María Pía Copello revela en qué circunstancias regresaría a la televisión. | Fuente: Instagram

María Pía Copello se despidió de la televisión en el 2018, para dedicar más tiempo a sus hijos, luego de haber conquistado a una nueva generación como presentadora de "Esto es guerra". Para muchos, alejarse de la pequeña pantalla significa desaparecer. Pero eso no sucedió con ella. Encontró un nicho en las redes sociales y se convirtió en una influencer con 3 millones de seguidores en Instagram y más de 1 millón en TikTok.

Para promocionar su primera canción "Like", la artista volvió al set donde se enfrentan Guerreros y Combatientes. ¿Sintió nostalgia? ¿Le interesa volver a la conducción? "Para volver a la televisión tendría que tener un programa como lo que significó 'Esto es guerra' para mí. Tener un programa que me enamore", sostiene a RPP Noticias.

Por el momento, María Pía Copello indica que esa propuesta ideal aún no ha llegado. Y, en estas circunstancias, agradece poder quedarse en su casa sin exponerse a un posible contagio de la COVID-19. "Estoy haciendo lo que me gusta [...] Todo se ha dado como tenía que darse. Ahorita no me quita el sueño volver a la televisión", precisa la recordada compañera de Timoteo.

Convertida en influencer, gracias a sus divertidos videos en los que a veces aparecen sus hijos, la artista dice que lo tomó como "una oportunidad para seguir vigente y funcionó". No ha sido un trabajo fácil: formó un equipo con el cual busca tendencias y contenidos que se alineen con su estilo (nada de escándalos ni cosas groseras). Por ejemplo, en estos tiempos ha apoyado diversos emprendimientos peruanos. Así, ha podido firmar contratos anuales con diversos clientes lo que le ha brindado mayor estabilidad.

LA MATERNIDAD EN LA PANDEMIA

En esta época de cuarentena, la exconductora de "Esto es guerra" se ha convertido en una suerte de mamá/profesora para sus tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina. Ella cumple el mismo horario escolar, los acompaña de 8 a.m. a 3 p.m, y admite estar comprometida con todas sus labores. Pero no es sencillo para ninguno.

"A esta edad, los niños piensan en el colegio y jugar; y hoy no pueden ver a sus amigos. Es frustrante para ellos. Hay momentos que están irritables y yo estoy agotada; pero felizmente ya falta poco [para que termine el año escolar]. Si sobrevivo merezco un premio", bromea.

Por otro lado, María Pía Copello está celebrando las 3 millones de visualizaciones que consiguió su tema "Like". Previamente, recalcó que "no me pretendo consolidar como cantante". Y dejó abierta la posibilidad de lanzar una canción con su hermana Anna Carina.

