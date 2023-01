María Pía Copello comparte sus secretos de cocina donde 'lo saludable no tiene por qué ser aburrido'. | Fuente: Instagram

Escuchar el nombre de María Pía Copello es volver a la infancia y recordar la época en la que prendíamos la televisión para verla junto a Timoteo en un programa infantil. Después de un tiempo de ausencia regresó con fuerza para estar al frente de Esto es Guerra y ahora, nos sorprende con una nueva faceta al lanzar su recetario de comida saludable.

Con una recopilación de 80 recetas, la artista peruana recuerda con emoción cuando le hicieron la propuesta y agregó que una persona no tiene que ser experta para cocinar, solo tener ganas: “Encontré recetas que eran fáciles, económicas, saludables, no es que tengas que ser buena en la cocina ni experta, solo debes tener ganas y te darás cuenta de que no tienes que ser una máster para cocinar”, comentó a RPP Noticias.

“Los secretos de la cocina” contiene platillos fáciles para preparar en casa, desde almuerzos hasta postres y defendió la idea de que el hecho de que sea integral, “no tiene por qué ser aburrido o sin gusto”.

“Hay gente que cambia su estilo de vida para cuidarse y a partir de los 40 nos tenemos que empezar a cuidar el doble y los postres quedan deliciosos con ingredientes integrales como es el caso del arroz con leche. Es uno de mis favoritos, lo pueden hacer, lo pueden probar y no se van a arrepentir”, contó María Pía Copello.

María Pía Copello comparte sus secretos de cocina en un recetario donde 'lo saludable no tiene por qué ser aburrido'. | Fuente: Difusión

SU MÁS GRANDE COLABORADORA

Catalina, la hija menor de María Pía Copello, se ha ganado el corazón de los fanáticos de su mamá luego de que participara en más de un vídeo de la conductora de televisión que comparte en sus redes sociales.

Haciendo bailes en TikTok, posar para las fotos de Instagram y su carisma para apoyar a Pía, la hizo merecedora de la portada de “Los secretos de la cocina”. Si bien muchos han criticado que es mucha exposición para una niña, la artista defendió asegurando que todo es con responsabilidad.

“Ella es una gran colaboradora de lo que yo hago, se ganó su portada porque siempre está conmigo haciendo cosas. Es algo que no le voy a cortar porque le gusta, pero todo con mucha responsabilidad. Decidí que sí, por qué no formar parte de esto tan bonito, me gusta que intervengan porque se cultiva desde que son pequeños y lo que queremos las madres es que nuestros hijos sean independientes. Cata disfruta de estas cosas”, sostuvo María Pía Copello.

Además, agregó que su contenido es bastante familiar -tanto lo que hace en redes sociales, su tema musical y ahora con su recetario- por lo que le gusta que su hija se involucre en ello.

SIN MIEDO AL FRACASO

María Pía Copello es reconocida en la televisión y por el público infantil que creció con ella junto a Timoteo, sin embargo, no todo fue color de rosa para ella. Tener dos programas después de este éxito y que fueran un fracaso, hizo que no se quedara estancada en ese lugar.

“Soy una persona de retos. En cada cosa que he hecho es una experiencia. Si uno lo hace con pasión, sale bien, pero hay momentos en los que no pasa nada y te queda aprendizaje, nada es perfecto. Me gusta arriesgarme, me gusta sentir esa adrenalina, nervios”, contó.

“No tiene nada de malo fracasar, yo, por ejemplo, estuve en “3, 2, 1 María Pía”, “Talento Urbano”, que nadie lo vio y así, pero uno rescata lo bueno de esas experiencias”, agregó. A pesar de ello, no ha parado de hacer contenido y seguir adelante: “Hoy saqué un libro de recetas, mañana no sé, puedo sorprender”, sostuvo María Pía Copello.

