Con un nuevo bebé en camino, fruto de su matrimonio con el extenista Heinz Gildemeister, María Grazia Gamarra aguarda con esperanza el fin de la pandemia de la COVID-19 para volver a dedicarse a aquello que la apasiona: la actuación.

“Ojalá pase pronto esta pandemia para retomar mi chamba de actriz, que es algo que me encanta y he hecho de siempre”, contó al diario Correo. Su segundo embarazo, sin embargo, dificulta su retorno a la interpretación. “Pero lo principal en estos tiempos de crisis es no deprimirse”, acotó.

María Grazia Gamarra recalcó que la crisis sanitaria producida por la COVID-19 le dejó algunas lecciones. “Hoy valoro la vida más que antes y reafirmo que hay que ahorrar, a veces uno no piensa en el futuro, pero la vida te sorprende”, indicó.

¿Cómo se refleja este aprendizaje en la vida de la actriz? A través de la reinvención. Ella, junto a su esposo, decidieron fundar una granja de gallinas en Huarochirí luego de escapar del encierro en la ciudad y mudarse a la casa que los padres de la actriz tienen en el campo.

La vida en el campo

Lejos de la ciudad, María Grazia Gamarra confesó que le entraron “esas ganas de hacer algo distinto” a la actuación, pues siempre tuvo “ese bichito de querer hacer algo” propio en paralelo. De aquellos días en el campo surgió la idea de fundar una granja.

Pero su proyecto tiene un diferencial debido a que la recordada protagonista de la telenovela “Mi amor, el wachimán” es vegetariana y está “en contra del maltrato animal”. “Me propuse armar una granja en la que nuestras gallinas sean felices, libres y coman alimento supervisado por nosotros para ofrecer un producto de calidad”, comentó.

“Han pasado varios meses desde que todo empezó, hemos trabajado duro y recién hace una semana las gallinas acaban de poner huevos y estamos a la espera de nuestros empaques para distribuirlos”, apuntó María Grazia Gamarra.

Con un trabajo en el campo y embarazada por segunda vez, la actriz no dudó en resaltar que la pandemia de la COVID-19 puede enseñar a comprender que “las cosas son súper efímeras”. “Lo que uno cree que tiene seguro no es así”, reflexionó.

