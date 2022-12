La actriz Maria Grazia Gamarra contó una anécdota sobre volver a la televisión después de su embarazo. | Fuente: RPP Noticias

La actriz Maria Grazia Gamarra se sinceró sobre su regreso a la actuación, después de dar a luz a su primera hija. La protagonista de “Mi amor, el wachimán” se mantuvo alejada de la televisión peruana para enfocarse en la crianza de su bebé, pero posteriormente, recibió llamadas de algunos proyectos.

En conversación con Jesús Alzamora para su programa digital “La Banca”, Maria Grazia habló de una anécdota sobre el casting para una telenovela. Según cuenta la actriz peruana, una persona se contactó con ella para ofrecerle un rol, pero antes de ello, le pidió ver una fotografía de su cuerpo tras su embarazo.

“Me pasó una anécdota, no voy a decir de quién. Después de dar a luz me llamaron para una novela y la llamada fue así: ‘Maria Grazia, te quiero llamar para esta novela, ¿pero me puedes mandar una fotito por favor?’”, comentó la actriz de 28 años.

Sin embargo, al estar de vacaciones olvidó enviarla y a pesar de que el elenco estaba completo, insistieron en ver la fotografía antes de dar una respuesta afirmativa. Uno de los filtros del casting era que Maria Grazia Gamarra enviara una imagen actual de su cuerpo para ser contratada en una ficción televisiva.

“Estaba en el norte de vacaciones con mi familia y me olvidé (de mandar la foto). A los tres días, me dicen ‘ya tenemos el elenco, pero falta la foto para ver cómo estás’. Claro, habrán creído que estoy gorda después de dar a luz”, refirió. “Estaban esperando mi foto para ver si me contrataban o no”.

A pesar de que la anécdota le resultó graciosa en un inicio, la conocida actriz de televisión y teatro cayó en cuenta de que es una situación muy difícil que necesitaran ver su cuerpo antes de ser contratada.

“Yo me reía, pero igual qué duro. Claro, es feo también que te digan no me interesa tu trabajo, quiero tu foto. Quiero ver cómo está tu cuerpo para ver si te tomo o no. Fue súper duro eso para mí”, contó.