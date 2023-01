Marco Zunino grabó para una serie de Netflix. Espera que se abran las puertas a más actores peruanos. | Fuente: Instagram

Marco Zunino tiene la vista puesta en el extranjero. Después de su participación en la telenovela de Televisa "Juntos, El corazón nunca se equivoca", el actor fue convocado para un thriller juvenil de Netflix. Si bien no puede revelar detalles (por contrato), ve con optimismo que se puedan abrir más puertas para que otros artistas peruanos participen en este tipo de producciones.

Así, Zunino se unió a una lista que incluye los nombres de Stephanie Cayo, Tatiana Astengo, Javier Delgiudice y Salvador del Solar quienes han participado en distintas ficciones de Netflix.

"Es difícil ingresar porque el mercado y los actores peruanos no tenemos mucha presencia en el extranjero. Esperamos que esto abra las puertas a más actores peruanos, que nos consideren y empiecen a ver que acá hay todo un talento que puede ser utilizado para sus producciones", comentó el actor a RPP Noticias.

Él cree que, después del boom televisivo de los 90's, las producciones peruanas se quedaron rezagadas frente a la evolución a nivel de Latinoamérica y mundial. "Realmente no hay presencia de producciones peruanas en el extranjero. El cine ha logrado dar pasos de bebé, pero todavía no somos referente ni voltean a nosotros", zanjó Marco Zunino. No obstante, espera que en el futuro (y con casos como "Un día eres joven" de Movistar) eso pueda cambiar y atraer a plataformas como Netflix y Amazon.

Marco Zunino con los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni de 'Juntos, El corazón nunca se equivoca'. | Fuente: Tondero

EN TELEVISA

Zunino consiguió el papel del profesor Collins en "Juntos, El corazón nunca se equivoca". Se trató de la primera ficción de Televisa en mostrar una pareja abiertamente homosexual: Aristóteles (Emilio Osorio) y Temo (Joaquín Bondini). Estos personajes se volvieron en los favoritos del público de “Mi marido tiene familia” y así consiguieron su propia ficción.

Este hito de Televisa fue celebrado por el actor con un "ya era hora". "Televisa se caracterizaba por ser conservador, pero se ha dado cuenta de que tiene que cambiar un poco la temática de su contenido. En la telenovela anterior, la pareja se convirtió en ídolos sin que nadie lo pensara y ellos se ganaron su sitio", comentó.

Marco Zunino está de regreso en México para realizar cástings, pero regresará junto a Torbellino para el concierto 90's Fest junto a Fey y otras bandas.

