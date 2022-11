Los artistas peruanos que participarán en la marcha contra Manuel Merino | Fuente: Instagram

Se unen a la marcha. Representantes de la música nacional y de la televisión anunciaron, a través de las redes sociales, que participarán de la marcha de este jueves 12 de noviembre,contra la gestión presidencial de Manuel Merino y las acciones tomadas por el Congreso de la República.

Cantante como Wendy Sulca, Jhovan Tomasevich, Gian Marco, Pelo Madueño y Daniel F confirmaron que asistirán a la convocatoria. "Listas mis compañeras para hoy. Nos vemos a las 5pm!", anotó Jhovan en Twitter.

"¡Hoy nos toca estar más unidos que nunca para que nadie pase por encima de nuestros derechos! No nos podemos quedar callados, exijamos respeto por nuestro país. ¡Alcemos nuestras voces ya sea desde casa o saliendo a marchar!", señaló la intérprete de "Cerveza, Cerveza".

"Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos, por todos nosotros. Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno. Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz. No a la violencia", aseveró Gian Marco.

"La marcha pacífica es un derecho ciudadano. Nadie puede impedírtela ni agredirte por eso. Con precauciones, mascarilla, comportamiento de prevención. A las calles, lo único que nos han dejado", escribió Pelo Madueño en Instagram.

"Les adelanto que prefiero morir de COVID-19 que de una soberana indiferencia", afirmó Daniel F en su cuenta oficial de Facebook.

De igual manera, las actrices Mónica Sánchez y Tatiana Astengo, así como los intérpretes Jasoy Day y Christopher Gianotti.

"¡A pie o en tu auto! Con cuidado y precaución, ¡que se escuche nuestra voz, Perú!", señaló Sánchez. "Organizados y protegidos a proteger a nuestro país", dijo Astengo. "¡Vamos Perú, devolvamos el golpe!", expresó Day.

"Superaré mi temor al contagio y saldré a las calles a gritar por mis derechos y por mi país, el Perú nos necesita. A la calle mi gente", recalcó Gianotti.

Asimismo, el cantautor Ezio Oliva confirmó su asistencia a la marcha nacional: "Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy...PA LA CA LLE a marchar pacíficamente por mi familia y mi País".

Por su parte, el freestyler Jaze invocó a los jóvenes a unirse a la protesta del centro de Lima. "Es hora de que nos unamos en contra de la corrupción, con mascarilla y pacíficamente, sal a las calles a protestar, con mucho mucho cuidado", indicó.

"Yo me dirijo al Centro de Lima como uno más. Es importante que nos hagamos escuchar, no se quiten la mascarilla de ninguna manera, y si hay abuso policial grábalo y repórtalo, que la mayoría de medios no lo hacen. Esto es por PERÚ", añadió Jaze.

Artistas se suman a la marcha nacional | Fuente: Instagram

