Esta es la declaración de Maluma tras los rumores sobre una posible relación de Neymar y su expareja. | Fuente: Instagram: Maluma

El cantante colombiano Maluma reapareció este jueves en una transmisión a través de Instagram, luego de que desactivara su cuenta tras una celebración de Neymar, luego de que su equipo, el Paris Saint German (PSG), pasara a la final de la Champions League. El futbolista es relacionado con su expareja Natalia Barulich."¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle, pregúntenle a él. No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema con Neymar", dijo el artista.

Desde que ambos anunciaron su rompimiento, se tejió rumores de una posible infidelidad de la modelo ya que mostraba su cercanía en portadas de revistas y fotos en Instagram, con uno de los mejores amigos de Maluma, Neymar.

El brasileño se le vio cantando la canción de Maluma Hawái, que trata del término de una relación amorosa. Al respecto, el reggaetonero dijo que está muy agradecido de que el PSG haya celebrado con su música.

“Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo. Yo tengo que agradecer a los muchachos por poner esa canción tan cabrona, después del partido”, afirmó.

Comentó además, que es una persona pacífica y que si necesita arregla un problema lo habla directamente. “Cojo mi celular y hablo con esa persona”, comentó.

El cantante de reggaetón y el futbolista tenían una buena buena relación y se mostraban en fotos. | Fuente: Instagram

Te sugerimos leer