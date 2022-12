Maju Mantilla confirmó haberse recuperado del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Maju Mantilla superó la COVID-19 tras varias semanas de aislamiento en casa. A través de las redes sociales la conductora de “En boca de todos” confirmó la buena noticia y aseguró que estaba lista para reunirse con su familia después de haber recibido todos los exámenes para descartar la presencia del virus.

Desde su cuenta en Instagram, la ex reina de belleza contó estar despierta desde las 6 de la mañana de este sábado 13 de marzo para sorprender a sus seres queridos. Los días que han pasado han sido muy largos para ella, pero no le quitó las ganas de reencontrarse nuevamente con su esposo y dos hijos.

“He estado muy sensible, tenía mi pensamiento en que llegue el momento de acercarme y abrazar a mis hijos y decirle una vez más a mi esposo cuanto lo amaba. Mis niños han sido muy responsables sabiendo que mamá tenía que estar aislada para proteger a todos, pero el sólo hecho de que me pregunten frecuentemente cuántos días faltaban o si ya podían abrazarme, me partía el corazón”, escribió Maju Mantilla.

En ese sentido, la presentadora Maju Mantilla agradeció la paciencia y empatía de sus doctores, debido a que todos los días preguntaba por cuándo podría volver a ver a sus familiares. Tras recuperarse del nuevo coronavirus, el médico le solicitó someterse a una serie de exámenes para tener la certeza de que sea completamente seguro.

“Los últimos días el doctor me solicitó una radiografía de mis pulmones para ver que todo marchara bien y unos análisis de sangre. Debí esperar los resultados para asegurarme que ya estaba lista para estar con mi familia (es mejor ser precavidos por el bien de todos)”, agregó en su publicación.

“Mi corazón está completito”

Finalmente, Maju Mantilla anunció que volvería a abrazar a sus hijos luego de que, a finales de febrero, se revelara que tanto ella como Tula Rodríguez se habían contagiado de la COVID-19. Se espera que pronto regrese a sus labores en la conducción del programa “En boca de todos”.

“Hoy es sábado, mi corazón está completito y saltando de alegría, llegó el momento, estoy esperando todos despierten y correr a abrazarlos y juntos agradecer a Dios porque somos una familia y porque ya puedo estar con ellos”, concluyó.

