Magdyel Ugaz habló sobre el acoso sexual. | Fuente: Instagram

La actriz Magdyel Ugaz habló sobre el acoso sexual y reveló que, ahora que conoce sobre el tema, se da cuenta que de adolescente fue una víctima.

En ese sentido, recalcó que es "importante denunciar y verbalizar si realmente te has sentido vulnerada".

"Yo también he sido víctima y no lo sabía, porque cuando empecé a actuar a los 13 años, me tocaban, me abrazaban o me pedían que me siente en las piernas y yo sentía incomodidad", comentó para diario La República.

"Pensaba: “quizás se está pasando de confianzudo”. En este momento, sé que las niñas de 13 o 14 años van a decir no, que eso no está bien. Yo no lo supe", añadió.

No obstante, evitó referirse a casos precisos como el del director de cine Frank Pérez-Garland o el director teatral Guillermo Castrillón.

"No me voy a meter en los temas puntuales de los casos, pero sí creo en las mujeres que salen a denunciar. No lo hacen para salir en portadas, creo que si alguien sale es por algo", recalcó.

Asimismo, lamentó que hayan personas del gremio actoral que cuestionen las denuncias de las mujeres. "Me ha parecido lamentable escuchar a mujeres diciendo: '¿pero por qué se quedaron calladas?'", dijo.

"Dios mío, nadie sabe lo de nadie. Yo he vivido situaciones donde no entendía porque no podía ni verbalizar. Hay que ser más empáticos. Hombres y mujeres. Nadie sabe si creciste en un hogar con violencia y quizás al escuchar gritos te anules, o si creciste en un lugar donde te vulneraron de niña y al mínimo tocamiento te asustas", indicó.

Sobre su amiga y colega Mayra Couto, quien meses atrás denunció al actor Andrés Wiesse de acoso sexual, manifestó que aunque estén lejos siempre la apoya.

"Yo he tenido conversaciones con Mayra y tiene mi apoyo siempre, la quiero mucho. Ella, como yo, está trabajando en sanar y crecer. Es una chica que se fue a estudiar afuera, reconozco su valentía y está aprendiendo. Siempre la acompaño a la distancia", precisó Ugaz.

Te sugerimos leer