Magdyel Ugaz lloró al despedirse de “Mujeres al mando” y de Karen Schwarz y Jazmín Pinedo. | Fuente: Composición

¡Conmovedora despedida! Magdyel Ugaz no pudo contener su llanto al anunciar que no continuará en la conducción de “Mujeres al mando”, generando que Karen Schwarz y Jazmín Pinedo queden conmovidas por la noticia, pese a que ellas ya la conocían desde hace unos días.

La recordada 'Teresita' de la serie “Al fondo hay sitio” agradeció a Latina por la oportunidad que le dio para asumir un reto nuevo en su vida, expresó su tristeza por esta despedida, y entre lágrimas contó el motivo por el que se va del programa es porque quiere retomar su carrera actoral.

“Agradecer a Latina por abarcarme en este espacio que yo no me sentía capaz. Me voy triste, pero me voy porque quiero darle seguir dándole prioridad a lo que es mi pasión que es la actuación, seguir estudiando, preparándome”, dijo Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz se despide de 'Mujeres al mando' para retomar su carrera como actriz. | Fuente: Captura de TV

Luego, la actriz también se dirigió a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz, quienes continuarán en la conducción de “Mujeres al mando” y a quienes consideró como las “mejores compañeras del universo”. “Me voy enamorada de estas dos mujeres, que me acompañaron, sostuvieron y me dijeron que sí podía. Gracias porque recuerdo los primeros programas donde sentía que no podía lanzar ninguna nota y ustedes me alentaban a que yo lo podía hacer”.

La emoción también embargó a Jazmín Pinedo, quien expresó su tristeza por la despedida de la actriz de “Mujeres al mando”. “Quiero decirte gracias, porque aprendí de tu ímpetu, tu magia, de esa energía que desbordas por donde caminas. Has sumado a mi experiencia de vida”.

Karen Schwarz se sumó a decir emotivas palabras para Magdyel Ugaz, quien decidió no seguir en el programa “Mujeres al mando” para continuar en su carrera como actriz. “Te agradezco, por tanto. Eres una experta presentando notas, menciones. Me cuesta mucho dejarte ir, pero han sido largas conversaciones. No quería que llegará este día y creo que Jazmín y yo seremos felices viéndote lograr lo que tú quieres. Te quiero mucho”.

