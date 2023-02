La actriz de 'De vuelta al barrio' compartió lo que ha aprendido sobre la femineidad. | Fuente: Instagram

Magdyel Ugaz confesó que alguna vez su idea de sensualidad se vio afectada por comentarios de terceros hasta que comprendió que ese concepto depende de ella misma. Tras su regreso a la televisión con “De vuelta al barrio”, la actriz habló sobre situaciones que vivió desde inicios de su carrera artística.

Cuando se inició en la actuación, la recordada intérprete de Teresita consideró que, al igual que otras mujeres, creía en un concepto erróneo de lo que debe ser la femineidad. Incluso, reveló que fue doloroso cuando le dijeron que no podía verse sensual, hecho que hoy recuerda para demostrar que sí puede serlo y solo depende del amor hacia ella misma.

“Yo siento que he sido de ese grupo que se compró una idea equivocada de la femineidad. En un momento de mi carrera, me dijeron que no era sensual y recuerdo cómo me dolió. Yo misma me cuestioné, pero hoy me he dado cuenta de que mi sensualidad no está en una pose ni en un estado físico, sino que radica en poder amarme a mí misma, en saber que soy hermosa, en hacer escuchar mi voz, en ser libre”, dijo Magdyel Ugaz a El Comercio.

LA RECONCILIACIÓN CON SU CUERPO

Magdyel Ugaz tiene una extensa y exitosa carrera en la televisión peruana, pero no siempre se sintió de esta manera. Su relación con su cuerpo era difícil, pero personajes como Teresita de “Al fondo hay sitio” lograron que recobrara esa confianza y apreciación consigo misma de la que había sido despojada por la falta de representación de diferentes tipos de mujeres en la pantalla.

En la actualidad, la artista comprende que su vida no está abocada únicamente al trabajo, sino a otras actividades que la llenan de alegría:

“Amo mi trabajo, pero hoy he decidido que el trabajo no es toda mi vida. Mi vida soy yo, mi sensibilidad, mis ganas de querer pasar tiempo en casa, mis sueños de querer viajar, de querer retarme a mí misma. Saber qué era lo que yo quería para mi vida fue como un despertar”, sostuvo.

