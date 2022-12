Magdyel Ugaz y László Kovács tuvieron un romance a raíz de su participación en 'Mil oficios'. | Fuente: Instagram

Ahora son grandes amigos. Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs fueron una de las parejas más conocidas de la televisión peruana. Ambos actores empezaron su romance en la ficción, cuando actuaban en “Mil Oficios” y sus personajes eran novios. Entre el 2004 y 2005, confirmaron su relación como pareja.

En el 2013, Kovacs se mostraba muy enamorado por la actriz y confesó que Ugaz sería la persona ideal para convertirse en madre de sus hijos. Por ese entonces, los actores interpretaban a Tito y ‘Teresita’ en la exitosa “Al fondo hay sitio”, la exitosa serie peruana que se emitió entre el 2009 y 2016.

A pesar de haber terminado su romance hace unos años, Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs mantienen una amistad muy cercana. A través de sus redes sociales, la artista peruana compartió un saludo de cumpleaños para quien fue su gran amor y compañero de elenco, y aseguró que no podría describirlo solamente como un “ex”.

“¿Siempre me preguntan cómo puedes ser amiga tu ex?”, inició la intérprete de ‘Teresita’ en su publicación desde su cuenta oficial en Instagram. “Pues, el Pirulo no es mi ex, es mi compañero, mi mejor amigo, juntos transformamos nuestro amor y lo alimentamos desde un lugar muy genuino”.

CONFIESA QUE LO EXTRAÑA

En la fotografía compartida, se puede ver a Magdyel Ugaz en compañía de Laszlo Kovacs, aunque esta vez lo felicita desde la distancia. Por esa razón, dijo extrañar al actor peruano de ascendencia húngara y espera que regrese pronto para poder volver a verse después de cierto tiempo.

“¡Hoy es tu cumple pirulís! Y lo celebro. Le agradezco tanto al universo que te hayas cruzado en mi camino, fuiste mi amor platónico, fuiste mi novio y hoy eres mi hermano, mi familia, siempre es fácil contigo, siempre aprendo contigo. Te extraño, ven pronto”, concluyó en su mensaje.

