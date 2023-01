Magdyel Ugaz revela que se operó la nariz muy joven. | Fuente: Instagram

La actriz Magdyel Ugaz se confesó en Instagram, donde cuenta con más de 1.3 millones de seguidores, quienes le hicieron preguntas a través de las stories.

Entre las curiosidades que más llamaron la atención, está la revelación de la intérprete de 35 años sobre la operación que se hizo en la nariz cuando era una adolescente.

Magdyel Ugaz contó que se hizo la cirugía a una corta edad, lo cual no recomienda para otras personas. "Sí me operé la nariz. Me la operé a los 17 años. De hecho no recomiendo que se operen tan jovencitas", expresó.

En otro momento, la artista recordada por su papel como ‘Teresita’, en la desaparecida serie "Al fondo hay sitio", habló de su relación con César Ritter, pues le preguntaron si hubo más que una amistad.

“Él es un hermano de la vida, a quien admiro y quiero muchísimo. De hecho el año pasado filmamos una película. Yo hacía de su mejor amiga en Busco novia, esperemos que pronto se estrene”, señaló.

Asimismo, recalcó que actualmente está soltera y ha decidido tomarse un tiempo para ella, aunque sí ha conocido a personas interesantes.

“Sí estoy soltera. En una época decidí estar soltera, quería pasar tiempo conmigo. He salido con personas maravillosas también, pero hoy estoy soltera”, contó Magdyel Ugaz.

AGRADECIDA CON LA TERESITA

En las semanas previas, la actriz recordó a su personaje de Teresita, en la serie “Al fondo hay sitio”, y le agradeció por enseñarle muchas cosas.

“La ‘Teresita’ me dio lecciones de vida, me dio el primer paso a reconciliarme con mi cuerpo, a aceptarme como soy”, contó la artista al diario Trome.

En ese sentido, artista aseguró que se trata de uno de los roles más importantes en su carrera artística. “Hasta el día de hoy, tengo nostalgia cada vez que veo una escena de ella… Sin duda, es uno de mis papeles más importantes”, agregó Magdyel Ugaz.

Te sugerimos leer