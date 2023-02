Magdyel Ugaz publicó una antigua fotografía de su paso por 'Mil oficios'. | Fuente: Instagram / Magdyel Ugaz

Tres años estuvo al aire “Mil oficios”, serie creada por Efraín Aguilar que se transmitió del 2001 al 2004, y significó para una jovencísima Magdyel Ugaz su debut en la televisión. Una experiencia que recordó recientemente en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Ugaz compartió una fotografía de su primer día de grabación en esta ficción donde aparece junto a Giselle Collao y Michael Finseth, sus colegas en su primera incursión televisiva.

“Mi primer día de grabación junto a Giselle Collao y Michael Finseth en el que sería mi primer trabajo en televisión: ¡'Mil oficios'!”, escribió al inicio de la leyenda de esta publicación que superó los 20 mil ‘me gusta’ en casi un día.

Magdyel Ugaz contó que entonces todavía era una adolescente. “Tenía 16 años, me veo tímida, pero creo que eran más nervios. En ese momento no me imaginaba que la vida me iba a regalar la bendición de poder vivir de lo que amo: ¡ACTUAR!”, concluyó.

RECUERDOS DEL AYER

Esta imagen de aquellos años de la primera década de 2000 despertó en las personas que siguen a la actriz —en Instagram suman 1,3 millones— una nostalgia por la serie "Mil oficios" que se transmitió por Panamericana Televisión.

Así, sus seguidores comentaron recuerdos como: “Los veía desde los 7 años, creo”, “mi infancia”, “buena serie, cuántos recuerdos”, “mi serie de niñez. Aún la sigo viendo los sábados de 2 a 4 de la tarde”, entre otros.

Como se recuerda, en esta teleserie Adolfo Chuiman tuvo el rol protagónico al dar vida a Renato Reyes, un viudo que al quedar desempleado empieza a buscar trabajo de lo que sea y se vuelve en el famoso “rey del recurseo”.

Este protagonista tenía dos hijos, Lucía y Memo, interpretados por Collao y Finseth, respectivamente. Magdyel Ugaz, por su parte, encarnó a Mariana Roca, vecina de estos hermanos que vivía enamorada del hijo mayor de Renato Reyes.

