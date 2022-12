Magaly Medina comentó el último adelanto de 'El valor de la verdad'. | Fuente: Composición

Magaly Medina opinó sobre el último adelanto de "El valor de la verdad", que este fin de semana tendrá en el sillón rojo a Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug.

En el adelanto, se ve al exfutbolista contar un episodio inédito, donde según detalla, Jefferson Farfán lo encaró para cuestionarle algunas "cosas" de su relación con Melissa Klug.

"Increíble, no. Increíble, que Jefferson Farfán haya buscado a Chávarri para pedirle explicaciones, cuando Jefferson y Melissa ya habían terminado su relación ya hace bastante tiempo, ¿por qué tendría que pedirle explicaciones a Chávarri?", dijo Magaly Medina.

Asimismo, señaló que es muy "oportuno" hablar de Melissa Klug en este momento, debido a que viene protagonizando disputas legales contra su expareja Jefferson Farfán.

"Bien oportuno Chávarri y la producción del programa por llamarlo. Las producciones de los programas somos así, somos unos oportunistas porque de eso vivimos", agregó la conductora.

"EL VALOR DE LA VERDAD" DE DIEGO CHÁVARRI

El próximo sábado 15 de febrero, Diego Chávarri estará en “El Valor de la Verdad”, programa de Beto Ortiz donde responderá preguntas relacionadas a Jefferson Farfán y Melissa Klug.

De acuerdo con el clip que subió el conductor a sus redes sociales, el exfutbolista habló sobre la cercanía que tuvo con el deportista de Lokomotiv luego de estar con él encerrados en un baño.

“(Jefferson) me dice quiero hablar contigo, yo dije ‘acá algo me va a pasar’. Yo levanto la cara y era Jefferson, quería explicaciones y no le parecían algunas cosas. Y (me dijo que) Melissa hacía algunas cosas para incomodar”, aseguró Diego Chávarri.

En el vídeo que subió Beto Ortiz a su Instagram, las preguntas van relacionadas a su expareja, Melissa Klug, y de la relación que tuvieron por poco tiempo. A pocos minutos de publicarlo, tuvo miles de reproducciones y sus fanáticos comentaron que están ansiosos de saber qué verdades revelará.

