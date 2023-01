Magaly Medina criticó duramente a Maricarmen Marín. | Fuente: Instagram

La conductora de ATV, Magaly Medina, se refirió a la nueva faceta de la cantante Maricarmen Marín, quien el último viernes se unió a la conducción del programa "Mujeres al mando" de Latina.

Para la presentadora de "Magaly TV: La firme" señaló que es un error que elijan a los conductores sin que tengan una preparación periodística y consideró que Marín no tiene la capacidad para desenvolverse adecuadamente.

“Maricarmen Marín se nota que todavía no sabe qué está haciendo parada en ese programa de las mañanas, aún no lo entiende, no lo comprende. Pero yo digo ¿por qué intentar tanto con gente que no tiene preparación periodística? ¿solo... porque son amigos de alguien?”, sostuvo la figura de ATV.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ comparó a la cantante con un objeto, asegurando que Maricarmen Marín interviene muy poco en el programa.

“Ella está parada como un poste, como si fuera una lámpara, como este vaso que no hace nada. Es un mueble prácticamente porque habla poquísimo y cuando la dejan hablar se siente perdida”, acotó.

SOBRE LAS CRÍTICAS

Maricarmen Marín se sumó a la conducción de "Mujeres al mando", junto a Thaís Casalino. Sin embargo, la también actriz es consciente de las críticas que ha recibido por su nueva faceta.

“Todos los que nos dedicamos a esta profesión tenemos que estar preparados para las críticas, sobre todo ahora en tiempos de redes sociales. A veces el público es más duro que los conductores de televisión”, señaló Maricarmen Marín al diario Ojo.

Asimismo, destacó que, debido a la coyuntura por el COVID-19, "Mujeres al mando" ha cambiado su temática, pues antes tocaba temas de espectáculo y ahora está enfocado en lo que sucede durante la emergencia nacional.

“Hoy por hoy el programa ha dado un giro interesante por la coyuntura. Thais (Casalino) tiene un gran manejo periodístico y creo que eso es importante”, señaló la artista.

Te sugerimos leer